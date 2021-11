Nesses fatos parciais, o verdadeiro significado da ciência – Corriere.it

a partir de Paolo Giordano

Gostaríamos de respostas unificadas, somos impacientes: mas a ignorância ainda é aberta e honesta. Qualquer opção de combate à epidemia só pode ser mediação

No verão passado, encontrei-me em um almoço. Todas as pessoas presentes foram vacinadas, por idade, e algumas tinham Covid. Surpreendeu-me que, quase sem exceção, eles foram submetidos a um teste sorológico para avaliar o quão protetores eram, e que em um ponto eles tiveram algum tipo de competição sobre qual deles tinha mais anticorpos. Quase nada daquela conversa fazia sentido, embora as opiniões dos médicos de família envolvidos e este ou aquele conhecido experiente fossem questionadas.

Utilização de testes sorológicos para determinar o nível de proteção individual contra a desinformação da COVID, porém eles são impostos pelo pensamento público. O uso comum do soro foi, de fato, uma das áreas mais misteriosas da epidemia, possivelmente também pela falta de negação formal por parte das instituições científicas. Mas saber o quão protegido você realmente está, de uma vacina ou de uma infecção anterior, saber o que está acontecendo dentro de nós no nível de anticorpos, é praticamente impossível. Seria mais sábio e cauteloso tratar nosso corpo como uma caixa preta.

No entanto, determinar o nível de proteção de um indivíduo parece crucial novamente agora, neste inverno próximo, com os padrões da pandemia aumentando e alguma tensão se espalhando novamente. Para pensar bem sobre essas questões, não se pode ignorar a forma como as vacinas se tornam eficazes, bem como a perda gradual de sua eficácia ao longo do tempo. (minguante) são medidos. Ambas as medidas, de fato, dependem do que se observa depois, depois, não no indivíduo individual, mas na população. Não em exames de sangue, então, mas em números de epidemia. Mais precisamente: a população é vacinada e, em diferentes intervalos de tempo, é observado o efeito da vacinação na redução da transmissão e da hospitalização. Se esses efeitos positivos forem reduzidos ao longo do tempo, novamente no nível da comunidade, então temos minguante E tente quantificar isso. E isso não é nada simples, porque nos obriga a comparar diferentes períodos, quando variantes de diferentes contágios são negociadas, e determinar o que é devido a quê.

Pode parecer uma explicação muito técnica, mas se você não entender isso, ou como medi-lo, não será capaz de ter uma ideia confiável do que está acontecendo. Nenhuma opinião de qualquer tipo pode ser expressa sobre a conveniência ou indesejabilidade das terceiras doses, nem sobre como são regulamentadas.

Um dos estudos mais abrangentes sobre minguante, por Sarah Y Tartov et al., publicado em bisturi, já tem a palavra-chave retroativa no título. Mostra que, no caso da vacina Pfizer, a eficácia contra a infecção cai de 88% no primeiro mês para 47% após cinco meses. Por outro lado, a eficácia contra a hospitalização continua elevada, 93%, mesmo após seis meses. Esses resultados foram obtidos, de fato, retrospectivamente, a partir das estatísticas gerais, da tendência de infecção. Porém, uma vez obtido, tem um valor individual preciso. Muito mais preciso e confiável do que os testes sorológicos pagos. Apesar minguante A escala pode não estar literalmente correta, principalmente para mim, tenho que agir como se estivesse. Porque esses são os melhores dados que tenho disponível. Minha referência sobre como me sinto protegida um mês, cinco, seis meses após minha segunda dose e como agir de acordo.

Até os melhores dados estão nas mãos de instituições. Na semana passada, especialmente por causa de um relatório polêmico de um relatório, foi relatado que a validade atual do Corredor Verde, doze meses, está em forte contraste com as evidências sobre minguante, o que não nos permite olhar além do horizonte de seis. A objeção é justificada. Mas, para discutir o mérito da regulamentação, é necessário, do plano individual, voltar ao plano coletivo, e considerar que a validade do corredor verde deve necessariamente ser ajustada também no que diz respeito a outras variáveis: o tempo necessário para a polinização bem como inúmeras outras complicações logísticas. É necessariamente uma questão de mediação, porque toda opção para comparar a epidemia formada até agora tem sido mediação. Dizer que o corredor verde é, não tem base científica enviesada. Devemos ter certeza de que esta é a melhor mediação possível. Além de questionar, por exemplo, se as organizações de saúde pública não devem esperar que os reforçadores melhorem antes da variável delta.

Nossa mente apressada. Ele muda constantemente, às vezes em uma direção, às vezes na direção oposta, mas está sempre procurando as frases finais. Ouvimos a notícia do medicamento aprovado pela Pfizer com altíssima eficácia na redução das formas graves, e concluímos: Agora há cura. Eles nos dizem que de acordo com os dados, um reforço é necessário para todos e concluímos que a vacina realmente não funciona. A OMS está falando sobre a quarta onda na Europa, sobre a possibilidade de mais meio milhão de mortes, e não vamos olhar para a Europa verificada pela OMS, nem quão profunda é a heterogeneidade dentro dela em termos de vacinação. Estamos impacientes. Queremos respostas únicas. Porque a verdade parcial, em formação, é muito mais difícil de lidar. Mas, infelizmente, que estamos lidando há um ano e meio. Não é um fato que existe a priori como um todo, mas um fato que podemos definir aos poucos, adquirido mês a mês. A incerteza que o acompanha pode ser facilmente explorada como argumento pelos críticos das vacinas e por aqueles que criticam o corredor verde, com a breve conclusão: Está vendo? Eles também não sabem. A base científica está faltando. Mas o que distingue a posição científica da posição anticiência é justamente a relação que se mantém com o não-conhecimento. Ou melhor, sem nenhum conhecimento ainda. Ele é no primeiro caso aberto e honesto, no binário e oportunista.

Com base nessa realidade crescente, a ciência não pode fazer promessas de longo prazo, ou mesmo totalmente confiáveis, de médio prazo. E, no entanto, ele é capaz, como em todos os momentos dos últimos meses, de determinar o que é mais adequado para o seu trabalho agora, no presente, com base no conhecimento que acumulou. O efeito positivo, mais do que extraordinário, das vacinas, nesse sentido, é um fato bem estabelecido, que já existe há vários meses. A necessidade do reforço também emergiu claramente, mas quando e para quem – para que a estratégia seja ideal – está sob investigação (e uma investigação complexa). Não sabíamos antes, é verdade, mas agora sabemos, e nossa ignorância anterior não significa nada. Vamos descobrir outras ignorâncias no futuro, porque a epidemia ainda é longa. E vamos superá-los, um por um.