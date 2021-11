Ricardo Trespede, Chefe da Medicina Não Violenta: “Não à exploração …

médica Ricardo Trespede, Chefe de Medicina Não Violenta, Esta manhã, ele fez uma manifestação na entrada da exposição contra a exploração de cavalos para fins alimentares. O médico, que é vegetariano há quarenta anos e vegetariano há 35, frequentemente se envolve em questões de bem-estar animal, como quando foi acorrentado em 2019 em frente à Biblioteca Médica da Universidade para protestar contra o confinamento de animais. para experimentos.

Hoje, com sua presença, ele quer enfatizar outro aspecto: “Acho uma contradição absurda amar cavalos, passar tempo com eles em esportes e atividades recreativas e depois comê-los.. Em muitos países europeus não é possível vender carne de cavalo, tenho visto que Verona é a capital dos cavalos há vários dias, seria bom se começar aqui uma nova mensagem: O respeito pelo cavalo deve ser abrangente e completo. O paradoxo é semelhante ao paradoxo da mudança climática ”, diz Tresbide,“ não leva em consideração o fato de que a agricultura intensiva tem um impacto muito grande no aquecimento global. Mais uma vez, temos a confirmação de como podemos proteger nossa saúde por meio de um maior respeito pelos animais. De todos os animais, mesmo que hoje meus pensamentos se voltem para os cavalos. ”