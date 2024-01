A clínica atende gratuitamente quem não pode ir às clínicas privadas: “Vêm aposentados e classe média. A saúde está piorando por causa das listas de espera”.

para Ponte LambroNos subúrbios orientais de Milão, existe apenas um clínico geral para mais de cinco mil habitantes. 350 crianças da região não têm pediatra na atenção primária. Então a Associação Ali Di Leonardo, formada por enfermeiros e médicos voluntários, decidiu abrir um centro Clínica de enfermagem Prestar assistência gratuita aos moradores da região. “Desde a nossa inauguração, temos visto que chegam cada vez mais aposentados e pessoas de classe média que estão trabalhando, mas têm salários baixos e não podem pagar cuidados privados”, diz Fatto.it. Gabriella Scrimeri, Presidente Ali di Leonardo. A associação administra clínicas em Ponte Lambro e Calverati e tem que lidar com uma demanda cada vez maior.

“As condições de saúde dos pacientes que nos procuram são Claramente piorou -notas de Screamieri- Por causa das longas listas de espera Eles não podiam fazer check-ups preventivos no setor público e não podiam pagar por check-ups privados.” Exemplo? A esposa de um lojista local estava esperando por uma consulta de cardiologia especializada há mais de um ano: “Estava disponível por um depois de alguns dias, mas com dois filhos para sustentar não conseguimos “E assim o quadro dos pacientes piora. Muitas pessoas sofrem com esse quadro.” as condições, detectar e monitorar parâmetros vitais, bem como realizar educação terapêutica e em saúde. Se um paciente precisar consultar um especialista, tentamos entrar em contato com outros especialistas voluntários.”