A Semana da Ciência começa no Centro Escolar Secundário Sylos-Fiore em Terlizzi – CoratoLive.it

O tradicional encontro da Semana da Ciência, já em sua quinta edição, será realizado de 8 a 13 de janeiro de 2024, no salão central da Escola Secundária Sylos-Fiore, em Terlizzi.

Uma semana intensa e repleta de encontros com médicos, cientistas, investigadores, professores universitários e especialistas nas áreas da física, matemática, informática, medicina, astronomia e astrofísica com os quais podemos aprofundar temas científicos específicos de importância e interesse. Falaremos sobre temas muito atuais como inteligência artificial e chat GPT, modelos matemáticos aplicados à realidade, nanotecnologias e sua utilização, mundos e telescópios astronômicos, medicina do futuro, algoritmos; Sem descurar as relações com o mundo clássico, a história da ciência e outras disciplinas. Uma forma mais do que eficaz de expandir o ensino tradicional de disciplinas científicas e não científicas e abrir caminho para pensar questões éticas importantes e fundamentais.

Fundada há cinco anos como uma iniciativa dedicada aos alunos do recém-criado Liceu de Ciências e aos estudantes das ciências aplicadas, a Semana da Ciência tornou-se desde logo uma valiosa oportunidade para a divulgação e promoção da cultura científica e também para o aprofundamento dos alunos dos outros lado. Os cursos nos campi do ensino médio variam de clássicos a lingüística, de humanidades a economia social. Hoje, com base em novos indicadores ministeriais, o evento é enriquecido com outro valor, que é a orientação para disciplinas STEM (ciências, tecnologia, engenharia e matemática) para todos os alunos, com o objetivo de contribuir para a superação destes desafios. A disparidade de género na escolha de estudos científicos em cursos universitários e profissões.

Versão do programa 2024

8 de janeiro de 2024, 11h05

“Métodos Matemáticos: Interpretando e Simulando a Realidade”

Dr. Giuseppe Vacca, pesquisador do Departamento de Matemática da Universidade Aldo Moro de Bari.

9 de janeiro de 2024, 11h05

“O incrível mundo da nanotecnologia”

Professor Gaetano Scamarcio, Professor Titular do Departamento de Física da Universidade Aldo Moro de Bari.

10 de janeiro de 2024

8h30

“Mundos em torno das estrelas: como os descobrimos e o que sabemos sobre eles”

Professor Paolo Colonna, astroarqueólogo e astrofísico, Diretor da Accademia delle Stelli, Roma;

10h30

“Astronomia para o Estudo dos Clássicos: De Homero a Petrarca com Heráclito, Boécio e Dante”

Professor Paolo Colonna, astroarqueólogo e astrofísico, Diretor da Accademia delle Stelli, Roma;

17h00

“Maravilhas do Céu. Observando o Céu com um Telescópio.”

11 de janeiro de 2024, 09h05

Ouvir que cura: uma viagem pela medicina do futuro

Dra. Phyllis Spacavento, Anestesista de Reanimação, Diretora, Unidade Complexa de Operações de Cuidados Paliativos, ASL BA

12 de janeiro de 2024, 11h05

“Uma máquina pode pensar? Introdução à Inteligência Artificial. De Turing ao Chat GPT”

Dr. Pierpaolo Basile, pesquisador do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Aldo Moro de Bari.

13 de janeiro de 2024, 08h30

“Matemática Incrível: Fibonacci e a Revolução Matemática”

Professor Alessio Godimondo, Professor de Matemática e Física, Escolas Secundárias Selous Fiori

Dr. Stefano Franco, PhD em Matemática, é especialista em algoritmos e dados.