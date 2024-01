Health Care, Remozi: “Qual é o sentido de reduzir a carga fiscal se as pessoas não podem pagar pelos medicamentos? A pobreza é a principal causa das doenças.”

“certamente Alocações do governo Meloni para Saúde pública Eu sou Um poucoMas estamos todos focados no financiamento deficiente. Mas o principal problema é outro problema, que é cultural: Devemos entender e nos esforçar para fazer as pessoas entenderem que serviço Nacional de Saúde que isso Uma fonte de estabilidade económica e social. “Estou pessoalmente chateado pelo facto de não ter conseguido compreender isto.” Estas são as palavras ditas aos microfones 24 da manhãna Rádio 24, de Giuseppe RemoziMario Negri, Diretor do Instituto de Pesquisa Farmacêutica IRCCS, analisa e comenta as perspectivas para a saúde pública italiana em 2024.

O nefrologista sublinha a necessidade de mais dinheiro, mais governação, mas acima de tudo, mais consciência da importância da saúde pública: “Certamente não creio que possamos avançar com um sistema de saúde pública subfinanciado. dólares.” Gastamos US$ 2.500 por pessoa, os franceses US$ 3.500 e os alemães US$ 6.000. Portanto, não é possível ter um sistema de saúde competitivo a um custo tão pequeno. No entanto, o maior problema em Itália é a dificuldade de fazer com que as pessoas compreendam a importância do Serviço Nacional de Saúde para o bem-estar do país – explica – um sistema de saúde pública eficaz multiplica os recursos, porque cada médico nomeado traz consigo emprego em muitos outros campos. É fundamental para reduzir a pobreza. Se avançarmos para a pobreza, as pessoas adoecem e cria-se um ciclo vicioso do qual talvez nunca possamos sair. Não há outra solução senão o serviço público de saúde. Até os Estados Unidos perceberam isso depois da Covid.”

“Um sistema de saúde pública eficaz”, acrescenta Remozi Também ajuda a pesquisa científica e contém médicos que fogem para o exterior. Precisamos de um serviço de saúde pública que combine medicina clínica e investigação científica e que esteja actualizado com a tecnologia actual, o que é possível com Pnrr. Outro ponto forte do SNS foi apontado pela Casas saudáveisatravés do qual você pode estar muito próximo das pessoas. Mas eles existem em algum lugar, não em todo lugar“.

O médico explica que em lares de saúde localizados em algumas cidades da Lombardia, Toscana, Piemonte e Emilia-Romagna estão garantidos serviços como cuidados de enfermagem domiciliários e possibilidade de realização de exames de sangue, raios X e ultrassonografias: “Os lares de saúde funcionam muito bem em algumas áreas e pode trabalhar em qualquer lugar. Pode ser feito em qualquer lugar. diariamente Nessas casas há uma média 800 visitas de pacientes, evitando assim a sobrecarga dos pronto-socorros. Mas devemos entrar na ordem das ideias que governam o sistema. Actualmente – nota-se – Ninguém está levando isso a sérioEste é o nosso maior problema. A discussão diária sobre a redução da carga fiscal é inútil se as pessoas não puderem pagar pelos medicamentos. “A pequena vantagem que se tem com a redução de impostos ou com o salário mínimo desaparece porque então é preciso comprar medicamentos caros”.

Há outra questão importante levantada pelo professor: Médicos fogem para o exterior Porque recebem mais salários: “Os salários dos médicos, principalmente EnfermeirasMas não é importante que a única motivação para a mudança seja o dinheiro. A nossa profissão é diferente das outras e exige dedicação por parte dos cidadãos e daqueles que nos são mais próximos. Acho muito feio alguém trabalhar como médico no nosso país e depois ir tratar pessoas nos Emirados Árabes Unidos para ganhar mais. Em suma, parece-me que não existe um modelo ideal por trás disso.”

Ela lembra o verdadeiro significado da saúde pública: “Quando foi fundado o Serviço Nacional de Saúde, em 23 de dezembro de 1945, diziam-se coisas maravilhosas como: Queremos cuidar da saúde física e mental de toda a população, sem discriminação devido às condições sociais e circunstâncias.” Segundo métodos que garantam a igualdade entre os cidadãos. Para onde foi tudo isso? – Continuar – Hoje, as pessoas do Sul têm que vir para o Norte para tratamento porque há uma ideia de que no Norte eles tratam melhor. Isso não é verdade, ou pelo menos nem sempre é verdade. Se continuarmos a perpetuar esta discrepância entre os fundos disponíveis no Norte e os disponíveis no Sul, nunca conseguiremos resolver o problema. “Isso é inaceitável para aqueles que nos governam.”

Finalmente, Remozi reitera a sua rejeição destaIntra-uterinoComo explicou em diversas ocasiões: “Deveria definitivamente ser removido, porque muito provavelmente não respeita a Constituição. “Não há necessidade de contornar o problema. Precisamos de um ministro para eliminá-lo, mesmo que a decisão seja impopular.”