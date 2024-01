O oitavo círculo de fé e ciência “fica ao vento” na Epifania. Online da Câmara do Conselho de Greccio

No sábado, 6 de janeiro de 2024, na Câmara Municipal de Greccio (Rieti), a partir das 15h, será realizado o oitavo seminário “online” de Fé e Ciência “Assisi nel Vento” com o tema “Epifania: Emergência, Emergência, Ver” .

A teleconferência será aberta por Dom Anselmo Lipari, Professor Emérito de Teologia Moral, monge do Mosteiro Beneditino de San Martino delle Scale de Monreale (Palermo) conhecido do grande público por sua participação no popular programa televisivo “Receitas de Mosteiro”. 'E de fato um convidado de nossos clubes anteriores.

Foram convidados a participar o prefeito de Greccio, Emiliano Fabi, o diretor cultural Paolo Dalla Sega e a jornalista Christiana Colli, do Comitê Greccio 2023, que patrocinou o evento em conjunto com a Prefeitura de Greccio.

Entre os palestrantes convidados está a professora Stefania Parisi, que discutirá um trecho pouco conhecido sobre os Reis Magos retirado de uma “pequena” obra de São Boaventura da Bagnoregio, As Cinco Festas do Menino Jesus, Professora. Alessandro Piopico que falará sobre o tema do tempo (na Epifania costuma-se anunciar o calendário dos feriados cristãos do ano) teólogo da pneumologia

Francisco Bendella, a propósito da Epifania, já é autor de um discurso que explica bem o significado teológico da Estrela dos Magos.

Durante o evento, será proposta e comentada com o público a música “A Mais Bela História do Mundo” sobre os Reis Magos, os santos das cavernas que nunca rezaram para ninguém e que certamente eram diplomatas e estudiosos da época. O autor Vittorio Gabassi, versado em astronomia e geografia, que, apesar de sua sabedoria e riqueza, não hesitou em se curvar diante da criança, apontou-lhes uma misteriosa estrela que havia aparecido de repente no céu que estudavam.

Os Magos adoraram uma criança de cerca de dois anos e não a encontraram nos palácios dos poderosos de Jerusalém, onde seria racionalmente esperar encontrá-la, mas numa casa humilde na pequena cidade de Belém, a Cidade de David. Os profetas se referiam a ele como o lugar onde ele morava com seus pais antes de fugirem para o Egito perseguidos.

O vídeo do evento estará visível no canal “Assisi nel Vento” no YouTube nos próximos dias.

Claudio Pace, Coordenador do Grupo Fé e Ciência “Assisi nel Vento”

O círculo consiste em pequenas intervenções ao vivo ou online sobre a Epifania, feitas por membros que já participaram de nossas reuniões ou por novas pessoas que convidamos.

A saudação do Papa ao grupo “Assis nel Vento” depois da recente conferência em Roma sobre o dom da criatividade.

O primeiro clube em 2021 foi na zona de Greccio deserta devido à neve e ao confinamento (parece que séculos se passaram, mas apenas dois anos se passaram), e o segundo na zona de Greccio cheia de gente, como deveria ser no Férias de natal.