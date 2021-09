Nosso corpo precisa de muitos minerais e substâncias todos os dias para funcionar da melhor forma. por exemplo Recheado com ferro e vitamina B, esta é a carne perfeita para escolher. Ou podemos tentar Este peixe é fácil de cozinhar e é um centro de materiais essenciais para a saúde. Felizmente para nós, a dieta mediterrânea tradicional é muito rica em quase todos os micronutrientes necessários. No entanto, em alguns casos, não conseguimos integrá-los bem. Os sintomas de quaisquer defeitos são mostrados de forma muito clara. A tensão e as dores de cabeça podem ser um sinal de alerta para a deficiência desta vitamina. Vamos ver o que é. Mas antes de tudo, vamos tentar entender como reincorporá-lo em nossa dieta diária.

Estresse e dores de cabeça podem ser um sinal de alerta para a deficiência dessa vitamina

Muitos de nós, nesse período, costumam ficar tensos ou sofrer de irritantes dores de cabeça. Se não suspeitamos que temos problemas graves, sugerimos sempre que consulte um médico, podemos estar com deficiência de uma vitamina essencial. Estamos falando da vitamina B3, também conhecida como niacina.

A vitamina B3 serve ao corpo fornecendo oxigênio às células, protege a pele e é muito útil para o funcionamento do sistema circulatório e do sistema nervoso.

Deficiência desta vitamina Não é muito fácil diagnosticar. Além do nervosismo e das dores de cabeça, as náuseas e a perda da tensão muscular também estão entre os sintomas de deficiência.

Mas não devemos ter medo. Se reconhecermos algum desses sinais, devemos ir ao médico. Será ele quem vai nos mostrar os testes que precisam ser feitos e a criação de uma possível dieta de reposição de vitamina B3.

Qual é a necessidade diária de vitamina B3 e onde podemos encontrá-la

de acordo com Diretrizes da Associação Dietética ItalianaA necessidade de vitamina B3 varia com a idade. São necessários 7 a 12 mg para crianças até aos 10 anos de idade e até 18 mg para adultos.

Felizmente para nós, é essencial que os enfrentemos facilmente por meio da dieta e sem a necessidade de suplementação. Na verdade, podemos encontrar altas concentrações de vitamina B3 em vegetais sazonais, como espinafre ou amendoim. Ou nas muito comuns carnes brancas e no fígado de boi e em peixes como o atum e o salmão.

Porém, tenha cuidado e não exagere. O excesso de vitamina B3 pode causar problemas intestinais, coceira e dor na região abdominal.

