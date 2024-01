Acolhimento e integração educacional de estudantes ucranianos – Comunicações do Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia

Como se sabe, desde o início da guerra na Ucrânia, o nosso país está empenhado em acolher os menores que fogem do conflito e garantir a sua integração nas instituições do Sistema Nacional da Criança. Educação para garantir a continuação do percurso educativo iniciado no seu país de origem e encorajá-los Integração gradual nas comunidades escolares anfitriãs.

Neste sentido, vale ressaltar que foi recentemente recebido por esta administração, através… Presidente do Grupo de Alto Nível da UE sobre Educação e Formação (HLG Exmo. Educação e treinamento), Documento do Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia Contém recomendações metodológicas relativas à educação de estudantes refugiados nos países Europeus por causa do conflito.

Em particular, reconhece o documento como uma opção válida para fins de continuidade de estudos Alunos e estudantes refugiados, educação em tempo integral de acordo com as regras Para o sistema escolar do país anfitrião. O documento também especifica que neste caso será assim Exclusivamente Legislação do país anfitrião que regula obrigações e métodos de participação Na escola e organizando o percurso educativo de acordo com as suas normas legais.

Além disso, o documento prevê uma série de disposições destinadas a facilitar o reconhecimento, no sistema ucraniano, dos resultados de aprendizagem e dos diplomas que os estudantes podem obter. nos países anfitriões.

Ao enviar documentos recebidos, solicitamos SS.LL. Do desejo de publicar decisões do Ministério ucraniano e indicadores relevantes para as comunidades escolares localizadas nas respectivas jurisdições, tendo o cuidado de garantir que os alunos e As famílias ucranianas estão lá.

Veja a nota

Veja o documento emitido pelo Ministério Ucraniano