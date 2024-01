Conselhos para evitar erros

Você tem medo de um desequilíbrio no seu índice glicêmico? Não se preocupe, há conselhos que podem funcionar para você

Primeiro vamos tentar entender do que estamos falando Quando nos referimos ao índice glicêmico. Especificamente, de facto, é um número que pode ir de um mínimo de 0 a um máximo de 100 e que precisamos de saber compreender e sobretudo controlar. Nosso nível de açúcar no sangue.

Quer dizer, para quem não sabe A quantidade de açúcar Que circula no nosso sangue e que acaba por ser muito importante para muitos aspectos da nossa vida como o nosso estado emocional e físico.

O que você sabe sobre o índice glicêmico?

Acima de tudo, esta cimeira Poderia ser ótimo Por isso mesmo, é necessário manter o controle principalmente para quem sofre de diabetes e para quem, por isso mesmo, os mecanismos de regulação do açúcar no sangue podem mudar em relação ao estado normal.

Uma vez compreendidos estes aspectos tão importantes, é necessário também compreender que o índice glicémico pode de facto variar e, portanto, flutuar, e que precisamente estas oscilações podem variar Com base em muitos fatores. Mas o que em particular podemos fazer?

Instalando o índice glicêmico, como fazer

Mas vamos agora ver quais poderiam ser algumas precauções que podem ser adequadas para nós Se estivermos tentando estabilizarEspecificamente, o nosso índice glicémico aproxima-o mais dos valores que definiríamos como padrão e normais em termos de saúde. O início do nosso conselho é prestar atenção aos açúcares: isso certamente não significa evitá-los completamente da sua dieta, no entanto Em vez disso, use-o com moderação Para não correr o risco de transbordar.

Outro aviso é que Faremos bem em implementar É a tendência para as bebidas: Coca-Cola, Fanta e tantas outras que muitas vezes gostamos de beber em companhia, são na verdade bebidas ricas em açúcar. Precisamente por isso, e sobretudo porque estes açúcares não são equilibrados pelas fibras, o conselho é utilizá-los com maior cautela e sobretudo avaliar cuidadosamente a sua relevância nos nossos dias. Mas vamos chegar lá agora às medidas mais recentes.

Em primeiro lugar, é sempre melhor evitar os vegetais que podemos identificar como particularmente doces, por exemplo Cenouras, ervilhas, abóbora e erva-doce. Ou, por exemplo, acompanhar as nossas necessidades doces, como o consumo de biscoitos, com algumas escolhas mais sensatas como as que vão numa direção mais complementar, ou mesmo o iogurte.