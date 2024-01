Na quarta-feira, 11 de janeiro, foi realizada uma cerimônia no Centro Nacional de Pesquisa para colocar quatro pedras de tropeço em memória de Giacomo Anticoli, sua esposa Gemma Anticoli e suas filhas Luciana e Fiorella. Giacomo Anticoli trabalhou como guarda no CNR e viveu com a família no prédio da Piazza Aldo Moro, até que as leis racistas do regime fascista o tornaram “dispensável” devido à sua origem judaica. A família inteira foi posteriormente deportada para o campo de concentração de Auschwitz e nunca mais regressou. As pedras de choque, concebidas e desenhadas pelo artista alemão Günter Demnig, são colocadas em frente à casa onde viviam os deportados para campos de concentração que nunca mais regressaram e representam uma lembrança importante e necessária da abominação que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial.

A FLC CGIL agradece ao Comité de Reconciliação Nacional pela iniciativa “Pagine della Memoria” que, em colaboração com o INGV, o INAPP, a Accademia Nazionale dei Lincei, a Comunidade Judaica de Roma e a Federação das Comunidades Judaicas Italianas, permitiu reconstruir o eventos relacionados ao incidente. A família Anticoli promoveu assim a colocação de pedras em frente à entrada do CNR para referência futura.

No entanto, a FLC CGIL considera totalmente inapropriado convidar para a cerimónia o Embaixador de Israel, que não estava presente na lista de participantes na reunião que se seguiu à cerimónia. A família Anticoli era italiana de fé judaica, razão pela qual estiveram presentes um representante do Ministro da Universidade e da Pesquisa e do Rabino Chefe da Comunidade Judaica de Roma. Um convite de um representante diplomático ao governo de outro país parece verdadeiramente incompreensível, aliás, num momento histórico em que esse governo é visto como o centro de enormes tensões no Médio Oriente. Na verdade, existe um perigo evidente em obscurecer o tema da cerimónia, uma vez que o convite poderia ser lido como uma posição sobre a dramática situação que se vive na Faixa de Gaza.

A CGIL do Conselho Nacional de Resistência condena veementemente o acto desprezível e bárbaro do passado dia 7 de Outubro, em que o Hamas atacou a população civil israelita, matando homens, mulheres, idosos e crianças, em desprezo por todos os significados básicos da humanidade e da civilização, um acto isso não valeu a pena.. Adicionada a prática bárbara de tomada de reféns. Ao mesmo tempo, manifesta a sua profunda preocupação com o que está actualmente a acontecer na região israelo-palestiniana e condena igualmente veementemente os actos de violência cometidos pelo Governo de Israel contra o povo palestiniano, que já causaram dezenas de milhares de civis mortes. População civil sem salvar os profissionais de saúde, os profissionais da comunicação social e os trabalhadores humanitários.

A CGIL do Conselho Nacional de Resistência condena veementemente todas as formas de terrorismo e violência contra a população civil e apela a todos para que cumpram o direito humanitário internacional, tendo em conta o bloqueio abrangente implementado pelo Governo de Israel, que sujeita a população palestiniana em Gaza Strip, para ser inaceitável. Gaza tem sido sujeita a bombardeamentos contínuos e ao corte de electricidade, água, cuidados de saúde e alimentos para mais de dois milhões de civis palestinianos residentes na Faixa de Gaza. O povo palestino, já exausto por anos de tensão, violações e hostilidade.

Seguindo a tradição da CGIL, que sempre se posicionou contra qualquer forma de anti-semitismo, não aceitamos o jogo bárbaro que confunde posições críticas com as violentas acções militares levadas a cabo pelo governo israelita nos últimos três meses na Faixa de Gaza de 2011. Strip como anti-semita.

Como FLC CGIL do Conselho Nacional de Resistência, só podemos apoiar um cessar-fogo imediato e a retirada das forças israelitas da Faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, apelamos à intervenção decisiva dos principais intervenientes internacionais, principalmente as Nações Unidas, que nos permita pôr fim a qualquer acção violenta contra a população palestiniana indefesa e iniciar todas as intervenções humanitárias necessárias para ajudar a população, restaurando o seu estatuto adequado. Condições de vida que garantam uma vida digna a homens, mulheres, crianças e idosos injustamente afetados por violências que não provocaram.