Pro Vercelli, Science: “O resultado nos tranquilizou com o medo de uma lesão no Dime! O Napoli me impressionou, e vou explicar por quê” [ESCLUSIVA]

Giuseppe Senza, técnico da Pro Vercelli, falou na Rádio Mart durante a transmissão do filme “The Network Swells”, de Rafael Orima.

Pro Vercelli, informou: “Com medo de que Demi se machucasse, o resultado nos tranquilizou um pouco! Gostei do Napoli, vou explicar por quê” [ESCLUSIVA]

“Estamos muito felizes com o resultado da lesão de Diem. Sentimos muito e muito pelo acidente contra nós. Voltamos em completo silêncio por respeito ao jogador. Ficamos honrados em convidar uma equipe como o Napoli. Nós não queria jogar da maneira errada, mas o Napoli foi tão rápido que cometemos erros porque nos mandaram para fora. hora. Sabíamos que era um amistoso e o tom competitivo não deveria ser muito difícil, mas repito: Napoli jogou tão bem e tão rápido que algumas vezes ficamos sem tempo. Gianmarco Comi, o autor da vara, se culpava e mal falava. Temos excelentes relações com o clube Azuri, e nos falávamos.

Eu gostei muito do Napoli, eles tiveram a primeira meia hora em um nível muito alto e então obviamente diminuíram o ritmo porque não conseguiram mantê-lo durante todo o jogo apenas 10 dias após a aposentadoria. Tentámos resistir e ao fim dos primeiros 30 minutos conseguimos subir e fazer alguns trabalhos ofensivos. Conhecemos a habilidade do treinador e de seus antecessores. Para nós foi um exercício defensivo muito importante. Aceitamos um confronto direto e tivemos muita coragem, e espero que também possamos conseguir durante o torneio.

Fiquei muito impressionado com o Napoli, é verdade que eles jogaram contra a Série C, mas não vimos a bola na primeira meia hora. Gostei muito do Demme e, na minha opinião, ele é muito importante na economia da equipe. Fizemos um amistoso contra o Inter, mas o ritmo do Napoli foi completamente diferente. Provavelmente é assim durante a temporada: o Inter está em chamas, enquanto os azzurri sempre vão para o topo.

Osimin? Ele chegou à Itália muito instintivamente, mas com Gattuso trabalhando primeiro e depois com Spalletti, ele pode se tornar um dos melhores atacantes da liga. ”

Antonio Del Brit

