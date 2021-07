A osteoporose é uma doença que pode afetar qualquer idade, mas a incidência é maior nas mulheres, principalmente após a menopausa. Infelizmente, isso depende da falta de estrogênio, que é muito importante para proteger os ossos.

Menopausa e sua associação com osteoporose

A osteoporose é uma doença que consiste em baixa massa óssea. Em seguida, a pessoa ferida torna-se mais suscetível a fraturas ou vários traumas. As mulheres são particularmente afetadas, especialmente após a menopausa. Mas vários fatores influenciam esse processo, incluindo nutrição. Descobrimos isso em um estudo recente em um artigo anterior “E, portanto, a menopausa pode ser retardada por mais de 3 anos contra a osteoporose e doenças cardíacas.”

Poucas pessoas sabem, mas este exercício é uma cura real para toda a osteoporose e menopausa

Mas o que fazer para tentar aumentar a densidade óssea e reduzir a dor? Um estudo recente demonstrou a eficácia do Pilates clínico nesta área. de acordo com pesquisadores Os parâmetros que medem a densidade óssea das pessoas analisadas aumentaram. Além disso, a qualidade de vida das mulheres do estudo também melhorou. Além do fato de que esse exercício tem se mostrado eficaz no alívio da dor.

O Pilates clínico é uma forma de Pilates que melhora as habilidades motoras. Além disso, melhora a postura e também é eficaz na correção de músculos desequilibrados. É altamente recomendado para idosos ou pessoas com problemas de mobilidade, por isso mesmo. Mas tome cuidado, pois apenas especialistas como fisioterapeutas podem realizar esses exercícios. Desconfiamos das sessões de treinamento de ginástica que afirmam o contrário. Procuramos estruturas especializadas que prestem este serviço.

Portanto, poucas pessoas sabem sobre isso, mas este treinamento é uma cura real para todas as doenças da osteoporose e da menopausa.

Com o Pilates clínico, podemos fortalecer os ossos e reduzir a dor. Mas tenha cuidado, não vamos confundir com exercícios físicos ou postura de Pilates.

aprofundar

