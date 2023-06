O trio planetário é o mais recente presente do telescópio Kepler

O telescópio espacial Kepler da NASA deixou um último presente antes de se aposentar: em seus últimos dias de atividade, em outubro de 2018, descobriu mais três exoplanetas, após uma longa marcha de quase 10 anos, mais de 2.600 novos planetas e muitos mais foram confirmados até agora . para ter certeza. O último trio planetário foi encontrado entre os dados do Kepler graças a um grupo de astrônomos e voluntários, liderados pela Universidade Americana de Wisconsin-Madison: observações, Publicados Na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, aparecem três objetos entre o tamanho da Terra e o tamanho de Netuno, orbitando três estrelas diferentes.

O telescópio espacial Kepler foi lançado em março de 2009, com o objetivo de observar continuamente uma pequena região do céu nas constelações de Cygnus e Lyra: isso permitiu ao Kepler rastrear mudanças no brilho das estrelas devido à passagem de planetas em órbita. Ao redor deles. Foi, de fato, a primeira missão da NASA a encontrar um mundo de tamanho semelhante ao nosso dentro da zona habitável de sua estrela. O último período de observação do telescópio antes de sua aposentadoria durou apenas um mês e, desses dias, apenas cerca de 7 têm dados de alta qualidade, pois com o combustível acabando, o Kepler não consegue mais manter sua posição.