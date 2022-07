ADUC – Artigo – A guerra na Ucrânia está mudando a bandeira do mundo

Muitas infraestruturas de pesquisa foram danificadas nos estágios iniciais da invasão russa, e. Na Rússia, a cooperação com cientistas europeus e americanos diminuiu cada vez mais, e as sanções à circulação de mercadorias colocaram muitos laboratórios em dificuldades. O governo russo incentiva seus pesquisadores a construir novas parcerias com eleEsses são países que não proibiram explicitamente as relações oficiais com instituições russas. Enquanto isso, jovens pesquisadores russos estão deixando o país.

Os sectores em que o rompimento das relações com a Rússia pode causar mais danos são os da Física de alta energia e astrofísica, duas áreas em que a Rússia é uma potência mundial real, em termos de habilidades e investimentos.

A cooperação científica continuou imperturbável, exceto a bordo Estação Espacial Internacional.

Até mesmo a pesquisa climática do Polo Norte Em jogo: o semicírculo ártico está localizado no território russo e mesmo que alguns fenômenos associados às mudanças climáticas, aos quais a região é considerada, possam ser observados a partir do satélite, é necessário confirmar as observações com os dados coletados no terreno . Pesquisadores russos podem em breve parar de compartilhar esses dados com o resto da comunidade científica internacional.

Em primeiro plano energiaA guerra pode, a longo prazo, acelerar a transição para fontes renováveis, mas ao mesmo tempo mina a cooperação internacional necessária para alcançar os objetivos do Acordo de Paris.

Impacto da guerra na Segurança alimentar Isso foi enfatizado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, mas a necessidade de reformular as cadeias de suprimentos nesse setor pode levar a uma aceleração das pesquisas, por exemplo, sobre o uso mais eficiente de fertilizantes. [Nature]