Viajar estimula o cérebro, reduz o estresse e faz bem ao coração: veja como – Corriere.it

Ficar sozinho ou em grupo é bom para a saúde. Sair da zona de conforto o torna mais criativo e aumenta a flexibilidade cognitiva. Duas viagens por ano também reduzem o risco de doenças cardiovasculares

Sim viagem. Finalmente, de volta ao mundo, e já não se sinta “prisioneiro”, como aconteceu com tantos nos últimos dois anos: no terceiro verão desde o início de pandemiaMais e mais pessoas estão começando a reservar férias fora de casa ou menos. É uma boa notícia porque viajar é bom, precisamos e até A ciência mostrou seus muitos benefícios. Sabe-se, por exemplo, que viajar reduz o estresse mesmo que a separação da vida cotidiana seja mínima: Um longo fim de semana de quatro dias é suficiente para reduzir o estresse Cinco semanas depois, de acordo com uma pesquisa realizada por pesquisadores austríacos a um grupo de gestores.



imaginação

No entanto, a satisfação e o bem-estar aumentam mesmo antes de sair de casa, mesmo que esteja sozinho Começar a planejar uma viagem é bom: é uma espécie de prazer antecipado que ajuda a viver melhor a vida cotidiana, enquanto se espera a “recompensa” da festa. Mas talvez o mais surpreendente seja o efeito a longo prazo das viagens: Adam Galinsky, psicólogo social da Universidade de Columbia em Nova York, fez uma extensa pesquisa sobre a relação entre viagens e atividade cognitiva, descobrindo, por exemplo, que caminhar ajuda a função cerebral melhor e mais criativa. “Experiências realizadas fora da vida cotidiana aumentam

Flexibilidade cognitiva

profundidade e integração de pensamento: eles nos tornam mais capazes de ver e encontrar conexões entre elementos muito diferentes e, assim, Prefira o pensamento ‘lateral’que vem do usual e, portanto, mais criativo”, diz Galinsky, que, por exemplo, estudou a originalidade das coleções das grandes casas de moda ao longo de vinte e um anos em relação à tendência dos designers a viajar, e descobriu que são os mais abertos à contaminação de outras culturas, são também os mais inovadores e criativos. “A chave está precisamente na imersão no que não se conhece, na adaptação e confronto com o outro”, explica Galinsky. “Mesmo morando no exterior por muito tempo pode ter efeito zero na criatividade se você não participar da cultura local, se você não se abrir para a diversidade.”



abre a mente

Em suma, não se deve procurar um restaurante italiano na Indonésia, mas viajar com a mente aberta; Se fizermos isso, obtemos inúmeras vantagens psicológicas, enfatizou Enrico Zanalda, presidente da Associação Psiquiátrica Italiana: “Os maiores benefícios são obtidos quando viajamos para outro lugar bem diferente do nosso contexto habitual, mas também” “de maneira menos rigorosa isso é sempre benéfico. Viajar e sair de casa sempre significa Pergunte-se um pouco E à prova, sair das rotinas e relacionamentos habituais para enfrentar outros hábitos, outras pessoas: isso, além de nosso enriquecimento como seres humanos, nos ajuda a redefinir nossa vida, a vê-la de outra perspectiva e também a entendê-la. Como outros problemas que podemos ter encontrado também são tratados, o que nos fornece ideias para mudanças. Assim, viajar aumenta a capacidade de resolver problemas com novas soluções e nos torna mais resilientes.”



É importante permitir que as crianças viajem

É muito útil começar a fazer isso desde cedo, segundo a psicóloga: “As viagens escolares também têm essa função: viajar significa não apenas conhecer novos lugares e enriquecimento cultural de si mesmo, mas também aprender Saia da sua zona de conforto. O sucesso oferece mais ferramentas para lidar com a vida, além de ser uma boa “academia emocional” para crianças e adultos: compartilhar os bons e maus momentos que uma pessoa vivencia durante a viagem ajuda a se aproximar, muitas vezes criando intimidade e proximidade emocional mesmo com pessoas que não Eles encontram apenas alguns, e que nunca mais se verão ou mesmo que são estranhos.”

Por isso, também é bom dar a volta ao mundo sozinho: há quem tenha medo de encontrar uma viagem desacompanhada e quem goste de gastar tempo e espaço pessoal para visitar lugares diferentes, mas o importante é sair . Claro que uma viagem individual ou em grupo é uma experiência diferente, como define Zanalda: “Algumas pessoas gostam sempre de viajar sozinhas porque não conseguem se adaptar e responder às necessidades dos outros, um traço egoísta que não é totalmente positivo; Por outro lado, ao viajar sozinho, você fica mais livre para experimentar e conhecer novas pessoas. Por outro lado, a jornada na empresa exige principalmente uma excelente capacidade de adaptação às necessidades dos outros.”



Superando medos

Não importa como, o principal é viajar e testar a si mesmo em fazê-lo, e tentar fazê-lo

Supere seus medos

Até porque desistir de se deslocar e talvez até de férias não é um bom sinal. “Não ter tempo para se desapegar da vida cotidiana não é saudável”, explica Zanalda. “Para o bem-estar físico e o equilíbrio mental, é preciso saber se livrar das responsabilidades e do trabalho, e quem não pode fazer isso deve se perguntar os motivos pelos quais não deve desistir. O que você mais precisa é da viagem, porque férias em casa não é a mesma coisa Você não pode sair da rotina e ter todos os benefícios que uma viagem garante.”