O Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Milão tem uma nova diretoria

Na conclusão da ação prevista por Lei Constitutiva, e compromissos Novo Conselho de Administração da Fundação do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de MilãoEle permanecerá no cargo até a aprovação das demonstrações financeiras de 2024.

Selecione os participantes fundadores Lorenzo Ornaghi (Ministério da Cultura) H Francesca Basinelli (Ministério da Universidade e Pesquisa em convênio com o Ministério da Educação); Apoiadores da Fundação referidos como seus representantes: Antonio Calbe (Região da Lombardia) Paula Dubini (Município de Milão), Gianviles Roca (Câmara de Comércio de Milão).

Em seguida, o conselho de diretores da Fundação do Museu Nacional de Ciência e Tecnologia foi nomeado Lorenzo Ornaghi Venha Chefe do Museu e Paula Dubini Venha vice-presidente.

O Conselho Fiscal, presidido por Luigi Bodo e composto por Ana Maria Velegara e Rita Bontempo, mantém-se em funções.

O novo Conselho de Administração e Gerente Geral da Fundação, Fiorenzo Marco Galli, agradece ao Conselho de Administração cessante o trabalho realizado em ambos os mandatos. Eles expressam gratidão e afeto ao presidente Giuliano Urban.

Quem são os novos representantes do conselho de administração?

Lorenzo Ornaghi Atualmente é Presidente da Congregação Conservadora da Veneranda Biblioteca Ambrosiana. Desde 2020, Membro do Conselho da Fundação Piccolo Teatro em Milão Teatropa; Ele também é o Presidente Honorário da ASERI (Escola Secundária de Economia e Relações Internacionais). Primeiro presidente da ONLUS, foi membro do Conselho de Administração da Policlínica IRCCS de Milão e do Conselho de Administração do Cariparma-Crédit Agricole. Em 2006 foi condecorado com o Ambrogino d’oro, como cidadão meritório da cidade de Milão. Desde 2017, é Cavaleiro da Grã-Cruz da Ordem do Mérito da República Italiana.

Paula DubiniInicialmente professora de Economia Empresarial na Bocconi em Milão, entre 2009 e 2013 foi Diretora do Centro de Pesquisa ASK (Conhecimento das Ciências da Arte) e de 2010 a 2016 Diretora do Curso Certificado em Economia para as Artes, Cultura e Comunicação ( CLEACC) da Universidade Bocconi; Desde 2021 é Presidente do Conselho de Administração da Fundação CRT / Teatro Artístico; Foi membro da Comissão Técnica Científica do Ministério da Educação, Universidade e Investigação (2014-2017) e do Ministério do Património Cultural, Atividades e Turismo (2015-2018).