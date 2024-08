E então você envelhece mais rapidamente

Estudo de medicina da Universidade de Stanford publicado em Natureza envelhecida Os dois momentos em que mudamos na vida, envelhecemos mais rapidamente se determinados processos não forem realizados, isso se tornou muito comum e indica duas coisas: a explosão de interesse pelo tema “envelhecimento”,envelhecimentoE a consciência de que você pode trabalhar para ficar saudável e parecer mais jovem do que realmente é. Comecemos por dizer que o envelhecimento é um processo complexo que está associado a quase todas as doenças. mas Compreender os mecanismos moleculares subjacentes ao envelhecimento Identificar alvos terapêuticos para doenças relacionadas com a idade é fundamental para permanecer vivo por mais tempo e com saúde. Embora muitos estudos tenham explorado as alterações durante o envelhecimento, a prevalência de doenças associadas a este processo fisiológico e o risco de morte aceleram após determinadas fases, em particular. O estudo contou com 108 participantes, com idades entre 25 e 75 anos. Os participantes residiam na Califórnia, EUA, e foram acompanhados por uma média de 1,7 anos, com duração máxima de acompanhamento de 6,8 anos. A análise revelou que existem dois momentos na vida em que algo muda e fica claro. Acima de tudo, tem a ver com a nossa idade biológica. Esses dois momentos têm aproximadamente 44 anos e 60 anos em idade cronológica. Moléculas distintas e vias funcionais associadas a estes períodos também foram identificadas: a regulação imunitária e o metabolismo dos hidratos de carbono mudaram durante o período de transição de 60 anos e as doenças cardiovasculares, e alterações no metabolismo dos lípidos e do álcool nos anos de transição de 40 anos.

O envelhecimento não é um processo linear

Então, vamos ver o que acontecerá nessas duas fases cruciais da vida. Argumentamos que o envelhecimento é um processo complexo e multifatorial de alterações fisiológicas que está fortemente associado a várias doenças, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, neurodegeneração e cancro. Alterações nas moléculas (incluindo transcritos, proteínas, metabólitos e citocinas) são de fundamental importância para a compreensão do mecanismo subjacente ao envelhecimento e para a descoberta de potenciais alvos terapêuticos para doenças relacionadas à idade. É amplamente reconhecido que a ocorrência de doenças relacionadas com a idade não segue um aumento proporcional com a idade. Em vez disso, o risco de desenvolver estas doenças acelera em pontos específicos durante a vida de uma pessoa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a prevalência de doenças cardiovasculares (que inclui aterosclerose, acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio) é de cerca de 40% entre as idades de 40 e 59 anos, aumenta para cerca de 75% entre as idades de 60 e 79 anos e atinge cerca de 86% em indivíduos com mais de 80 anos. Da mesma forma, também nos Estados Unidos, a prevalência de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer, mostra uma tendência ascendente à medida que as pessoas envelhecem, com pontos de viragem distintos ocorrendo entre as idades de 40 e 65 anos.

A observação de um aumento não linear na prevalência de doenças relacionadas com a idade sugere esta O processo de envelhecimento humano não é uma simples tendência linearescrevem Xiaotao Chen, Zhuzhou Wang, Shen Zhou, Wenyu Zhou, Daniel Hornberg, Si Wu e Michael P. Snyder, os pesquisadores que conduziram o estudo.

Alguns estudos examinaram mudanças não lineares de moléculas durante o envelhecimento humano. Por exemplo, foram documentadas alterações não lineares na expressão de RNA e proteínas associadas ao envelhecimento. Simplificando e tendo em conta outros estudos, pode-se dizer que os 30 e os 50 anos são períodos de transição no envelhecimento da mulher. Mas tenha cuidado. Embora se pense que os padrões de envelhecimento reflectem mecanismos biológicos subjacentes, o panorama global de alterações não lineares de diferentes tipos de moléculas durante o envelhecimento Permanece em grande parte inexplorado. Esta pesquisa buscou aprofundar esse mundo inexplorado e estudou profundamente as alterações que ocorrem em diversas características durante o envelhecimento humano. Surpreendentemente, Muitos marcadores moleculares e vias biológicas mostraram um padrão não linear durante o processo de envelhecimento, fornecendo assim informações valiosas sobre períodos de mudanças dramáticas durante o envelhecimento humano.

Resultados do estudo: Quais compostos químicos afetam e causam o “envelhecimento”

A maioria das moléculas muda de forma não linear durante o envelhecimento. Mas entre os quarenta e os sessenta anos pode ocorrer o que chamamos de “colapso”, que é a sensação desagradável de que tudo no corpo está quebrando e funcionando pior. Aqui está o que o estudo mostra: Muitas de nossas moléculas e microorganismos aumentam ou diminuem drasticamente em número durante os 40 e 60 anos. Passamos por dois períodos de mudanças rápidas durante nossas vidas, em média aos 44 e 60 anos. Michael Snyder, Ph.D., professor de genética e autor sênior do estudo, explica: “Acontece que meados dos anos 40 é uma época de mudanças dramáticas, assim como o início dos anos 60. Isso é verdade, independentemente da classe. de moléculas que você olha.” A pesquisa também descobriu quatro “padrões de idade” distintos, mostrando que os rins, o fígado, o metabolismo e o sistema imunológico das pessoas envelhecem em taxas diferentes em pessoas diferentes.

Mais de 135 mil moléculas e micróbios diferentes foram monitorados, totalizando quase 250 bilhões de pontos de dados distintos. A ampla gama de mudanças em meados da década de 1940 foi um tanto surpreendente para os estudiosos. Inicialmente, eles presumiram que a menopausa ou perimenopausa causava mudanças significativas nas mulheres do estudo, distorcendo todo o grupo. Mas quando dividiram o grupo de estudo por género, descobriram que a mudança também ocorreu em homens na faixa dos 40 anos.

Em pessoas na faixa dos 40 anos, foram observadas mudanças significativas no número de moléculas associadas à DA Metabolismo do álcool, cafeína e gorduras. Doenças cardiovasculares. Pele e músculos. Em pessoas na faixa dos 60 anos, as mudanças foram associadas a: Metabolismo de carboidratos e cafeína, regulação imunológica, função renal, doenças cardiovasculares, de pele e musculares.

É possível que algumas dessas mudanças estejam relacionadas Estilo de vida ou fatores comportamentais Estes factores estão concentrados nestas faixas etárias, em vez de serem motivados por factores biológicos, disse Snyder. Por exemplo, o metabolismo do álcool prejudicado pode resultar do aumento do consumo de álcool por volta dos 40 anos, um período muitas vezes estressante da vida. Os pesquisadores afirmaram, portanto, que o estudo indica a necessidade de as pessoas estarem atentas à sua saúde, principalmente aquelas entre 40 e 60 anos. Isto pode incluir aumentar o exercício para proteger o coração e manter a massa muscular em ambas as idades, ou reduzir o consumo de álcool aos 40 anos, quando a sua capacidade de metabolizar o álcool diminui.