Os quatro hábitos que, segundo os médicos, farão você viver até os 100 anos: a ciência diz

Segundo os médicos, existem 4 hábitos que farão você viver até os 100 anos. A ciência diz isso, coloque em prática também.

Estudos científicos recentes mostraram que as pessoas que vivem mais tempo no mundo praticam hábitos comuns. A longevidade é uma característica de um pequeno número de pessoas, embora o número de centenários tenha aumentado nos últimos anos. As pessoas estão vivendo mais e os cientistas concordam que dentro de alguns anos a vida se tornará mais longa. Mas será que o elixir da longevidade existe? Segundo os médicos, a resposta correta é: “Depende”.

Na verdade, não há dúvida disso Genética Ele tem um papel esmagador; Na verdade, as pessoas com mais de cem anos têm menos probabilidades de sofrer de doenças crónicas e conseguem alcançar a auto-suficiência até aos noventa. Portanto a genética desempenha um papel essencial, mas também é verdade que a genética se baseia Hábitos saudáveis Ajuda diariamente. Eles provaram isso Pesquisadores australianos. Os cientistas de Sydney publicaram então suas descobertas no The Conversation, onde analisaram o estilo de vida e os hábitos de pessoas com idades entre 95 e 100 anos. Acontece que cada pessoa tem hábitos específicos.

4 hábitos para longevidade

1. Reduza o consumo de sal. Os centenários comem bem e geralmente melhor do que aqueles que desenvolvem doenças devido a hábitos alimentares incorretos. Além disso, acontece que eles comeram muito pouco ao longo da vida salÉ um fator que contribui para a longevidade. Na verdade, a maioria dos centenários prefere dietas com baixo teor de calorias e sal.

2. Redução do consumo de drogas. O estudo revelou que os centenários tomavam poucos medicamentos durante a vida e apenas se os médicos os prescrevessem previamente. Estes dados poderiam, portanto, indicar que a redução do consumo de drogas, exceto quando necessário, leva a uma vida mais longa.

3. Durma bem. Uma investigação conduzida por cientistas australianos destacou que todos aqueles que atingiram a idade de 100 anos ou perto disso desfrutaram de um sono bom e reparador durante muitos anos, reduzindo significativamente o risco de doenças crónicas. A duração ideal do sono é entre 7 e 8 horas, e os pesquisadores perceberam que os centenários desfrutaram de uma boa noite de sono durante muitos anos.

4. O ambiente em que você vive é crucial. Mais de 75% dos centenários participantes vivem em zonas montanhosas. Esses dados podem ser importantes para futuras pesquisas e estudos sobre a relação entre a natureza e o bem-estar psicológico e físico. Sabe-se que morar perto de espaços verdes reduz o estresse, a depressão e a pressão arterial, e a ausência dessas doenças aumenta a expectativa de vida.