Monkeypox, OMS lança plano estratégico global

Roma – A Organização Mundial da Saúde lançou um plano estratégico global de preparação e resposta para impedir surtos de transmissão de varíola dos macacos entre humanos através de esforços coordenados a nível global, regional e nacional. O plano actual está sujeito a contribuições dos Estados-Membros e cobre o período de seis meses, de Setembro de 2024 a Fevereiro de 2025, fornecendo 135 milhões de dólares em financiamento de resposta da Organização Mundial da Saúde, dos Estados-Membros e de parceiros, incluindo os Centros Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças ( África). CDC), comunidades e pesquisadores, entre outros. Em breve será lançado um apelo para angariar fundos para os recursos de que a OMS necessita para implementar o plano. O plano, baseado em recomendações provisórias e recomendações permanentes emitidas pelo Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, centra-se na implementação de estratégias abrangentes de vigilância, prevenção, preparação e resposta; promover a investigação e o acesso equitativo a contramedidas médicas, como testes de diagnóstico e vacinas; No que diz respeito à redução da transmissão da infecção de animais para humanos; E permitir que as comunidades locais participem activamente na prevenção e controlo de epidemias. Os esforços estratégicos de vacinação centrar-se-ão nos indivíduos em maior risco, incluindo contactos próximos de casos recentes e profissionais de saúde, para quebrar as cadeias de transmissão. A nível mundial, o foco está na liderança estratégica, na orientação oportuna baseada em evidências e no acesso a contramedidas médicas para os grupos mais vulneráveis ​​nos países afetados. A OMS trabalha com uma vasta gama de parceiros e redes internacionais, regionais, nacionais e locais para melhorar a coordenação em áreas-chave de preparação, preparação e resposta. “Os surtos de varíola dos macacos na República Democrática do Congo e nos países vizinhos podem ser controlados e interrompidos”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde. “Para tal, é necessário um plano de ação abrangente e coordenado entre agências internacionais, parceiros nacionais e locais, sociedade civil, investigadores, produtores e os nossos Estados-Membros.” -Foto da Agência Photograma-. mgg/com 26 24 de agosto 17:28