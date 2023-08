“O Planeta em Mudança, do Pólo Norte à Ilha Pianosa”: uma noite dedicada à ciência e à investigação

Do município de Campo Nil Elba

Quarta-feira, 23 de agosto, no quebra-mar de Marina di Campo, 21h30. Será uma noite dedicada à ciência, à pesquisa e às artes marcada para quarta-feira, 23 de agosto, em Marina di Campo.

O tema é muito moderno: estamos falando da natureza global e global do ecossistema da Terra e, mais especificamente, das características dos ecossistemas que estão presentes em nossas ilhas. Microecossistemas capazes de fornecer respostas em escala global e que são um recurso incrível para a ciência e a pesquisa.

Este evento foi organizado graças à colaboração entre o Município de Campo Nil Elba e o Conselho Nacional de Pesquisa CNR, e no meio da reunião, haverá uma discussão com alguns pesquisadores de 𝗕𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗶𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮 – 𝗖 𝗡 𝗥. A ilha tem, aliás, um centro de investigação científica muito importante para toda a região mediterrânica e os investigadores do CNR vão falar das suas experiências na Pianosa e de quem viveu no Árctico para estudar as alterações climáticas. Em apoio às histórias dos pesquisadores, haverá fotos das fotos mais importantes relacionadas às mudanças climáticas premiadas no “Concurso de Fotografia do Dia Mundial da Água 2023”. Em colaboração com os organizadores da importante iniciativa, as fotos tiradas pelos principais fotógrafos do mundo contarão a história das mudanças climáticas e da fragilidade da Terra por meio de imagens.

“Contaremos o que está acontecendo com nosso planeta por meio de nossos experimentos – explica Marco Duvere, pesquisador do CNR e chefe da Base de Pesquisa Pianosa-. Voltei ao Ártico em julho e experimentei grandes mudanças em apenas alguns anos. Devemos estar cientes da responsabilidade que temos com o futuro das novas gerações.”

As responsabilidades também estão no centro do concurso de fotografia “Dia Mundial da Água” que, ao longo dos anos, realizou, com a receita do concurso, projetos agro-hidro-humanitários em Burkina Faso e outros em andamento em Serra Leoa.

“Com esta noite – explica o prefeito Davide Montotti – queremos contribuir para uma maior conscientização sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas. A ciência e a arte fornecem uma imagem clara do que está acontecendo com nosso planeta e devemos agir de forma responsável para proteger a fragilidade de nossos ecossistemas”.

Esses serão os temas que serão abordados durante a noite.

“Conhecer e Adaptar-se às Mudanças Climáticas”: Contribuição da Pianosa Research Base com Marco Duveri (Pesquisador do IGG-CNR, Diretor de Pesquisa da Pianosa e Diretor Científico).

“Quanta água doce há em uma pequena ilha e como conservá-la das mudanças climáticas” com Matia Menichini (pesquisadora do IGG-CNR)

“Measuring Global Changes: Fluxes of Carbon Dioxide from Earth” com Brunella Raco (Pesquisadora do IGG-CNR)

“Microplásticos e Poluição no Mar: A Importância do Monitoramento do Ecossistema Marinho” com Roberta Giugliano (Pesquisadora do IZPLV) e Silvia Merlino (ISMAR-CNR)