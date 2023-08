Jardins saudáveis, a nova geração verde

A jardinagem saudável é um projeto integral papel branco de cor verde, Promovido pela Comissão Técnica Científica do Kèpos Livro Branco da Green Aps uma associação que nasceu graças à ideia de vários empresários ligados à Confagricoltura e à Assoverde. Essa nova organização do terceiro setor conseguiu envolver engenheiros, arquitetos, médicos, psicólogos, paisagistas, agrônomos e empresários que buscavam além do simples lucro, colocando seu conhecimento e profissionalismo à disposição de todos. É com este compromisso que foi recentemente concluído o primeiro passo da definição regulamentar dos Padrões de Certificação do Health Park.

Uma nova geração de infraestrutura verde, Capaz de oferecer um elevado nível de bem-estar psicológico e físico dirigido a idosos, famílias com crianças e animais de estimação, pessoas com deficiência e desportistas. O Parco della Salute será uma infraestrutura urbana do bairro, de fácil acesso, sem obstáculos em sua entrada e em seus caminhos, sem desníveis e construído com materiais que, uma vez desgastados, não se tornem eles próprios um obstáculo. Estes jardins foram pensados, na sua concepção e desenho, para serem um modelo a replicar em solo nacional, com grandes espaços de contemplação, contemplação e silêncio, e uma dimensão não inferior a dois hectares para permitir que a mente flua e se torne uma oportunidade de bem-estar para todos. Um espaço onde a amplitude e o silêncio são acompanhados por uma suave iluminação de objectos, brinquedos e mobiliário, com uma hábil utilização da cor.

outros requisitos específicos Comitê Técnico Científico Kèpos – O Livro Branco Verde é Acessibilidade em Tempo Razoável: Um parque muito distante faz com que as externalidades da via afetem o bem-estar físico e mental. Essa percepção de inseguranças gerais é um fator que prejudica o bem-estar psicológico e físico. Daí a necessidade de garantir a ‘total segurança’ nas suas várias acepções nas hortas saudáveis. Segurança química e ambiental. Segurança em relação a qualquer risco de acidente. Mas acima de tudo segurança social: quando entro num jardim devo sentir-me seguro e protegido. Que outros elementos devem estar presentes na jardinagem saudável?

jardim saudável Quer necessariamente ser um parque para todos, inclusivo, totalmente acessível, onde se promovam os encontros livres entre as pessoas, onde tanto os idosos como os jovens possam usufruir de oportunidades de lazer, desporto, encontro e desenvolvimento de atividades culturais. Um espaço em que os princípios da ecologia integral, tão caros ao Papa Francisco, são reconhecidos em todos os seus componentes, com base em soluções baseadas na natureza em que tudo – espécies arbóreas, sistema verde, mas também móveis, equipamentos e pavimentos – contribui para o melhoria das condições ambientais e do bem-estar psicológico e físico.

É importante que haja uma zona livre de plástico no parque de saúde, com coberturas de relva e terrenos arborizados onde é preferível que as árvores e a relva sejam hipoalergénicas, espaços disponíveis para cães, com solo saudável e sobretudo onde haja proibição absoluta do fumo e do consumo de bebidas alcoólicas. Por fim, a manutenção, ou melhor, o ‘cuidado’, tem papel essencial – deve ser feito também utilizando as competências dos sujeitos frágeis envolvidos na rede de entidades do terceiro setor presentes na área, conforme o mix trabalho/bem reconhecido mundialmente -ser – bem como contactos antes e depois Intervenção para educar os cidadãos sobre as oportunidades, bem como a filosofia destes parques saudáveis.

A instalação de sinalização de entrada/saída será importante, a par de um adequado sistema de divulgação nas redes sociais, através de conferências de imprensa, convenções e campanhas de monitorização. Se agora está claro que a ideia do Parco della Salute traz consigo muitos aspectos positivos e benefícios, como podemos motivar as administrações públicas a aproveitar esta oportunidade e implementá-la fazendo dela seus próprios princípios? A senha só pode ser “OK”.entendida como o reconhecimento da qualidade da ação política por parte dos seus cidadãos e dos diversos stakeholders externos. Daí a ideia, emprestada do programa Free Plastic onlus, de oferecer quatro níveis progressivos de recompensa como prova da preocupação da AP com seus cidadãos: Intervir na execução directa de um programa de obras públicas (Bronze), num plano urbanístico de transformação (Prata) ou renovação (Ouro), ou num plano municipal orgânico (Platina).

Acionando assim o processo de percepção jardins saudáveis Terá imediato reconhecimento e reconhecimento por todos, instigando assim as administrações públicas a se engajarem neste virtuoso processo. O passo seguinte, após os primeiros casos experimentais daquilo que constitui uma verdadeira revolução cultural na forma de pensar os parques da cidade, poderá ser uma recalibração deste padrão à disposição dos municípios para melhorar os seus efeitos.. mas uma ideia Kipos Não se limita apenas aos critérios de credenciamento: o próximo objetivo será traduzi-los em normas urbanísticas, aplicáveis ​​na legislação de governança regional, levando as regiões a garantir linhas de financiamento dedicadas à criação de parques saudáveis ​​pelas administrações municipais, o verdadeiro atores dessa revolução cultural.

Em suma, é uma nova abordagem à jardinagem, aliando o bem-estar coletivo a uma visão interdisciplinar capaz de aproximar diferentes profissionais.

Giovanni Piolzi (Planejamento Urbano – Engenheiro Ambiental)

