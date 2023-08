De Santillana e Calvino, Correspondência de Engenharia

Recentemente reimpresso por Adelphi em tradução de Giulio de Angelis (o artigo foi originalmente escrito em inglês), a obra seminal de Giorgio de Santillana. As origens do pensamento científico (pág. 438, 15 euros). Sua obra como historiador da ciência merece ser novamente trazida à luz, redescoberta, para que sua contribuição não passe despercebida.

nascido em 30 de maio 1902 em Roma, depois de obter uma licenciatura em Física em 1925, e dois anos de especialização em Filosofia em Paris e outros dois anos no Instituto de Física de Milão, a partir de 1929 colaborou com Federico Enriques, professor de matemática superior e geometria superior, projetar uma escola de história das ciências que seria criada na Universidade de Roma. O judeu de Santillana mudou-se para a América em 1936, dois anos antes da promulgação das leis raciais. A partir de 1935 ocupou vários cargos, incluindo professor visitante na Universidade de Harvard. Assistente Associado em História da Ciência no MIT, professor desde 1954. Sua morte ocorreu em Beverly em 8 de junho de 1974.

interesse de Santillana para a História da Ciência, e amadureceu em 1929, quando se tornou assistente de Enrique. Em seu livro, o autor tentou reconstruir o pensamento científico da civilização – a civilização helenística – com referência também ao mundo romano. Seu pensamento variou de Parmênides a Heráclito e Pitágoras, da medicina na Escola de Hipócrates aos hacks cosmológicos de Leucipo e Demócrito, dos Sofistas e Górgias, a Platão e Aristóteles, até mesmo Ptolomeu e Plutarco.

Com isso feito, mas sobretudo com Hamlet’s Mill, ele apresenta uma imagem inédita do mundo antigo, revelando sua obsessão por números, simetrias e correspondências geométricas. Nesse contexto, revelará as culturas pré-modernas como base de seus complexos conceitos astronômicos e cosmogônicos e complexos cálculos matemáticos, veiculados na linguagem literária dos contos mitológicos. A ideia de Giorgio de Santillana influenciou profundamente a obra de Italo Calvino, o escritor cuja obra literária mais se entrelaça com Primo Levi do que qualquer outra com referências consistentes ao pensamento científico. Para de Santillana, que Calvino conheceu antes de começar a escrever Cosmologia, mito e ciência formam um único sistema epistemológico no qual suas relações são complementares.

a legenda foi usada Da ciência para transmitir o seu conteúdo e ao mesmo tempo indicá-lo para poder publicá-lo. É o primeiro passo do homem rumo ao conhecimento científico: como enfatiza Massimo Bocciantini em seu artigo dedicado à relação entre Calvino e a ciência, a ideia do mito como “a primeira linguagem científica é a descoberta inesperada de Calvino: um dos pontos de partida para a escrita uma cosmologia e, de forma mais geral, por definir seu novo projeto literário cosmológico » .

O escritor, através dos estudos de Santillana, visa a ideia de conhecimento em que se unem o mundo da ciência moderna e o mundo da sabedoria antiga. Calvino disse, em entrevista em 1985, ano de sua morte prematura: “Ao ouvir a conferência de Giorgio de Santillana em 1963, em Destino antigo e destino modernoFoi o desenrolar de um nó de pensamentos que talvez já estivesse latejando em minha cabeça, mas que me era difícil articular… Refiro-me à ideia de que nenhuma história humana, nenhum pensamento pode existir, exceto se colocado em relação a tudo o que existe independentemente sobre o ser humano; A ideia de conhecimento em que se unem o mundo da ciência moderna e o mundo da sabedoria antiga … Foi então que comecei a escrever Cosmologia ».