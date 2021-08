No dia 20 de agosto, Guido Tonelli falou sobre o futuro da ciência

Espera-se que o renomado físico e cientista Arte Sella dê uma importante lição pública dedicada ao papel da ciência em nos guiar para o futuro.

Na sexta-feira, 20 de agosto, às 17h, o famoso físico e destacado cientista Arte Sella deverá comparecer, no contexto de August Degasperiano, a uma importante aula pública dedicada ao papel da ciência na definição e orientação das escolhas do nosso presente e na orientação em direção a um futuro. Uma viagem pelas possibilidades e limites da investigação científica, nessa zona de fronteira entre o saber e o mistério, onde se formam milhares de questões que nos estimulam a não parar de procurar.

Talvez a ciência nunca tenha sido, como nos últimos meses, uma convidada regular no debate público. Um convidado esperado exige exatidão, precisão e verdade. Porque aprendemos assim: que a ciência é séria, que não mente e que, sobretudo, não comete erros.

Não é de se admirar, então, que em meio à incerteza gerada por uma crise de saúde sem precedentes, nós nos apegamos a cientistas em vez de políticos para encontrar soluções. Pedimos a eles que entendessem, explicassem e às vezes decidissem o destino coletivo.

A política muitas vezes atrapalhava, deixando os cientistas no caminho incerto que deveria ter nos trazido de volta ao normal. No entanto, as respostas da ciência nem sempre satisfizeram as expectativas do público em relação à verdade e, portanto, diante da crescente intolerância social, a ciência acabou no banco dos réus, dividindo a opinião pública entre cientistas radicais e céticos anticientíficos.

Mas a ciência realmente falhou? Ou somos nós que não entendemos?

Este é o ponto de partida para a lição a ser proposta por Guido Tonelli, um dos maiores físicos italianos, que esteve no CERN em Genebra um dos pais da descoberta do bóson de Higgs (a chamada “partícula de Deus”), a audiência degasperiana de agosto na sexta-feira, 20 de agosto, às 17 horas, nos espaços da Arte Sella, em Malga Costa.

O quinto “caminho incerto” proposto pela revisão é, na verdade, dedicado ao pensamento científico e nos levará para longe dos mistérios e clichês, para redescobrir o papel e os limites da investigação científica, e aquela área entre o conhecimento e o mistério, onde mil perguntas estão surgindo. moldar e nos encorajar a não parar de pesquisar.

Pois a prática da ciência significa um questionamento constante de todos os fatos até então tidos como certos: “A ciência é uma revolução perpétua. Rebelião constante ”, enfatiza Tonelli.

Uma revolução que não nos impõe um caminho a seguir, mas restaura a nossa liberdade para podermos escolher conscientemente os caminhos do nosso caminho.

hóspede

Físico, professor da Universidade de Pisa, Guido Tonelli é um dos mais famosos cientistas italianos contemporâneos. Graças aos estudos e experimentos realizados no CERN desde a década de 1990, entre os heróis da descoberta do bóson de Higgs, pelo qual os cientistas Englert e Higgs receberam o Prêmio Nobel de Física de 2013.

Recebeu numerosos prémios de prestígio pelo seu trabalho e pelos resultados obtidos, sendo também uma celebridade eminente: possui muitos livros nos quais colocou à disposição do grande público grandes temas científicos. Seu último artigo é Tempo. Um sonho sobre matar Kronos (2021).

Como todas as reuniões incluídas no programa Degasperian August – em roteiros não confirmados, o evento é gratuito mas é necessário fazer reserva, até que se esgotem todos os lugares disponíveis através dos métodos indicados no site da instituição (www.degasperitn.it) A gravação completa do encontro também estará disponível no canal da Fundação no Youtube.

As reuniões serão realizadas de acordo com os regulamentos atuais que visam reduzir o risco de infecção por Covid-19. Para chegar ao local do evento, será necessário apresentar o Certificado Covid-19 Green (Green Pass), ou cotonete colhido nas últimas 48 horas, juntamente com documento de identificação. Excluem-se da isenção crianças menores de 12 anos e pessoas com atestado médico.

