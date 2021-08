Aqui estão as doenças ou perigos que podem estar ocultos por trás de um formigamento irritante nos dedos

Às vezes, tendemos a subestimar alguns dos sinais que nossos sinais nos enviam o corpo. Alguns deles são estranhos e difíceis de entender. Em particular, o formigamento nos dedos pode ser acompanhado por uma perda de sensibilidade na ponta dos dedos. Pode haver muitas causas para esse desconforto Muitos estudos sobre este assunto. Aqui estão quais doenças ou Riscos Eles podem estar se escondendo atrás de um formigamento irritante nos dedos. Bem, as doenças que podem estar associadas à dormência dos dedos podem ser as seguintes:

1) vasculite, especialmente quando os espasmos surgem em uma mudança constante na temperatura ambiente; 2) Compressões de nervos periféricos, como a síndrome do túnel do carpo causada por compressão do nervo no punho ou cotovelo. Essas deficiências podem surgir de má postura. 3) Lesões nervosas no nível central, como ocorre na esclerose múltipla ou no nível periférico. 4) Distúrbios circulatórios devido a hipotensão ou hipertensão. 5) Distúrbios neurológicos, como ataque cerebral ou ataques isquêmicos transitórios (TIAs).

Os riscos ou doenças adicionais associados ao fenômeno de formigamento nos dedos são os seguintes: 1) Osteoartrite ou artrite. 2) diabético; 3) tendinopatia. 4) Dor cervical. 4) Sinal da chegada iminente de um ataque de pânico devido à ansiedade e tensão. Nesse caso, a hiperventilação pode ser acompanhada por formigamento nas mãos e nos pés; 5) Tireoidite. 6) Deficiência de vitaminas. 7) Infecções como as chamadas telhas. 8) Trauma. Estas são as principais razões que podem justificar o desconforto em questão, mas são as causas mais comuns e generalizadas. Na verdade, também pode surgir de outras causas, por isso é sempre aconselhável consultar um médico se os sintomas persistirem.

Quando ligar para o médico ou pronto-socorro

É especialmente importante consultar um médico em alguns casos. Isso ocorre quando o formigamento é principalmente noturno ou causa o despertar durante o sono. Outra condição quando tende a se espalhar para outras partes do corpo. Ou quando está relacionado e afeta atividades específicas, também afeta o trabalho. Finalmente, a sala de emergência deve ser chamada imediatamente se ocorrer repentinamente formigamento nos dedos ou em outras partes do corpo com certos sintomas. Pense: sentir-se desorientado, fraco, paralisado, dificuldade em falar, tontura ou forte dor de cabeça.