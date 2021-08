O cientista que amava Galileu sabia como falar com os jovens

Quando em 1978 o município de Tortona chamava Praça Salvador Allende, o presidente do Chile foi assassinado por golpistas cinco anos antes, Enrico Belloni, de quarenta anos, além da pesquisa científica ainda se dedicava à política: vinha das fileiras dos comunistas União da Juventude, Fgci, e também foi chanceler por um ano, depois que os partidos de esquerda, PCI e PSI, reconquistaram o município em meados da década.

Ele, “o filho do povo” (como gostava de chamar um amigo e camarada na época, Enyo Negri, o prefeito na década de 1980) começou a se envolver com a biofísica como bolsista do CNR, mas já havia mudado de interesse no a história e a filosofia da ciência: seu primeiro livro que deixou sua marca, «Il mondo di carta. Tratado sobre a Segunda Revolução Científica, ele já retomou no título uma das frases favoritas de Galileu, que os discursos dos cientistas, principalmente dos que estudam física, não deveriam focar no “mundo do papel” desenhado por teóricos antigos como Aristóteles, mas em uma base “real e real” Depende de dados, como Galileu ensinou.

Seu caminho pessoal para o conhecimento começou a emergir: a tarefa do historiador da ciência, segundo Bellon, era entender como o pensamento, a invenção e a análise podem ocorrer desde a atividade dos neurônios em nosso cérebro, até a expressão de um pensamento no páginas de livros ou nas fibras de uma rede.

Daí o apelo à publicação que, pela sua grande capacidade de análise mas também de explicação da complexidade com exemplos simples, representa o grande contributo para o desenvolvimento científico neste país e no estrangeiro.

A associação com Galileu foi fundamental: em 1980 tornou-se Professor Emérito de História da Ciência em Génova, depois em Lecce, novamente na capital da Ligúria e finalmente na chamada Cátedra Galileu de Pádua criada especialmente para ele em 1994.

No ano seguinte, foi nomeado diretor do Le Scienze, a versão italiana da Scientific American: até sua chegada, ele se limitou principalmente a publicar artigos traduzidos do inglês, desenvolvendo em vez disso uma linha editorial original com contribuições de estudiosos italianos, não por chauvinismo, mas Pelo desejo de promover a excelência que nosso país pode expressar.

E também para contrariar a deriva política que, gosta de repetir, “nos conduziu ao atraso científico”.

Para combatê-lo, ele prometeu treinar as mentes das novas gerações. Ele ia às escolas dar palestras aos alunos e se preparava repetindo-as várias vezes, como se se referisse a uma conferência de estudiosos. É assim que ele consegue impressionar o público: Os ginásios lotados de meninos permaneceram em completo silêncio enquanto ele falava, quase inacreditavelmente ‘Assim era Andrea Negri, de Tortona, uma professora de física que trabalhava no acelerador do CERN em Genebra, perseguindo múons e bósons. , incluindo Higgs.

Pode-se dizer que Bellon se dirigiu a uma geração inteira? Acredito nisso e não só em Tortona: de Trieste a Roma todos os meus colegas contam-me a mesma história. Sua eficácia na persuasão veio da habilidade de construir pontes entre a cultura científica e humanística que prevaleceu na Itália. Daí sua grande humanidade: quando lhe falei das minhas dúvidas sobre estudar engenharia ou física, ele respondeu: “Você deve fazer o que quiser, e o resto virá por si só.”

Seu ponto de referência sempre foi Galileu de quem – explicou – originou não só o método, mas também a visão problemática que levou a grandes descobertas científicas.

A força da gravidade por exemplo: “Galileu explicou – disse Belloni – que dois corpos caem na mesma velocidade, independente do peso, mas ele admitiu:“ Não sei como explicar, se eu entendesse, seria capaz de explicar porque a lua gira em torno da Terra “. Morreu em janeiro de 1642, Isaac Newton nasceu em dezembro, e ele vai ler e confirmar: As leis da gravitação universal nascem daqui ».

Depois a relatividade: «Galileu fez a pergunta: Se você está trancado na cabine de um navio, e as janelas e portas estão fechadas, e não há comunicação com o exterior, como você entende se o próprio navio está em repouso ou está em movimento? Gotejando água e pulando de um lado para o outro e depois medindo a distância dos saltos? Você não pode, porque você está dentro de um quadro de referência e tudo para você tem a ver com isso. “

Bertrand Russell usou o trem quatro séculos depois em seu livro “ABC da Relatividade”. Talvez apenas porque o homem ainda não foi ao espaço.

Por ocasião do décimo aniversário da morte de Belloni, algumas iniciativas foram organizadas online com a revista Le Scienze: “Assim que pudermos organizar outras na presença – diz seu filho Michel -“. A atuação do pai como cientista e professor visava prioritariamente a divulgação do conhecimento científico na sociedade, que cada vez mais enfrentaria as principais questões. Gostaríamos de perseguir esse objetivo com a Sociedade de Céticos e Insiders dedicada a ele. Também doamos parte de sua coleção de livros, cerca de dois mil livros, para a Biblioteca Tortona. ”