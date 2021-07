Arte, história e ciência em Barberino: de Badia a Passignano ao Chianti. Observatório

A arte contemporânea de Chianti é combinada com história e ciência. O coletivo “Arte na Mostra” estreou no mosteiro do milênio Badia a Passignano com as obras de cerca de vinte jovens artistas, selecionados pelo MuseOrfeo – Galeria Home de Bolonha, rodeados por críticos e especialistas do setor.

Uma manifestação cultural inédita organizada pela comissão “Aiuta la Badia a Passignano”, promovida pelo município com o duplo objetivo de dar espaço, um teatro distinto, como um claustro monumental, aos talentos da arte contemporânea e apoiar num só espírito de solidariedade cultural a arrecadação de fundos organizada para realizar a restauração de alguns setores do mosteiro. Os artistas que participaram da iniciativa são Simone Oldani, Irene Cordone, Beatrice Mica Sacaki, Francesca Carolo, Leonardo Ciappetti, Anna Esposito, Martina Pizzigoni, Alicia Valica e Francesca Pesci. Eugenio Santoro dirige o MuseOrfeo Galleria em Bolonha.

O projeto “Aiuta la Badia di Passignano” lançou um grupo de crowdfunding para realizar uma intervenção de restauração na fachada do lado nordeste, de janelas, cornijas de pedra e fachadas de coroa. É possível contribuir com o grupo visitando www.badiapassignano.com. Outra exposição imperdível, realizada nos espaços do Observatório Polivalente de Florentine Chianti e com curadoria de Giada Rodani, referência para o departamento de artes visuais do observatório, é a mostra que enfoca o tema da sustentabilidade ambiental e a importância da reciclagem .

Também inspirada em ícones do mundo do cinema, da arte e da cultura, a artista plástica Anarita Serra, de origem sardenha e construtora milanesa, criou suas obras a partir de retalhos de microplásticos encontrados nas margens da península.

A exposição “Planeta Plástico” pode ser visitada nos espaços do Observatório Multifuncional Chianti, coordenado pelo diretor científico, astrofísico Emmanuel Pace.

É necessário fazer reserva: www.osservatoriochianti.it.

Fonte: Assessoria de imprensa da Associated Press Chianti Fiorentino

