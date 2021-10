Poucas pessoas sabem, mas este exercício realizado com uma ferramenta muito comum pode levar a mais de um problema de coluna e coração.

Manter o bem-estar geral de nosso corpo deve ser a primeira preocupação em qualquer atividade da vida. Às vezes acontece que você fecha os olhos, pensando que fazer um movimento errado não muda nada. Mas a soma de muitos pequenos erros pode prejudicar seriamente as funções do corpo. Isto é ainda mais verdadeiro quando praticamos atividade física, visto que neste contexto pretendemos atingir o objetivo da saúde. É por isso que todos deveriam investir um pouco de tempo para pensar nos erros que cometemos. Um passo de cada vez, podemos evitar grandes problemas. Na verdade, poucas pessoas sabem sobre isso, mas este exercício, que é realizado com uma ferramenta muito popular, pode criar mais de um problema para a coluna e doenças cardíacas.

É hora de descobrir o que é, já que muitos de nós treinamos assim.

Disponível em qualquer academia

Encontra-se em qualquer ginásio público ou privado da Itália e ocupa muito pouco espaço e frequentemente o utilizamos para aquecimento ou para uma verdadeira sessão de treino. Na verdade, a grande quantidade de calorias que você permite queimar e o ritmo dos exercícios tornam isso fácil e divertido. Mas há um dilema ao virar da esquina para aqueles que estão distraídos. Estamos falando sobre pular corda. Com efeito, pode acontecer que para nos concentrarmos no movimento rítmico e contínuo (e no facto de não corrermos o risco de cair) nos esqueçamos de prestar atenção à posição das costas.

Acima de tudo, quem não o usa muito espontaneamente corre o risco de realizar essas duas ações. A primeira é olhar ansiosamente para o chão, certificando-se de que a própria corda não esteja obstruída. No entanto, ao fazer isso, o pescoço se curva para a frente, ainda mais em um momento de grande estresse como um salto. A segunda, por outro lado, tem a ver com a posição das costas, que muitas vezes é dobrada para frente para acomodar melhor o movimento. No entanto, isso vai contra um dos princípios que devemos respeitar na atividade física, que é manter a coluna vertebral alinhada com o corpo. É claro que o movimento natural completo e a harmonia perfeita são conquistados com o tempo e o exercício, mas é necessário lutar pelo bem-estar completo do corpo. Então, há outro aspecto a ser prestado atenção.

Poucas pessoas sabem, mas este exercício realizado com uma ferramenta muito comum pode levar a mais de um problema de coluna e coração.

Pular corda é uma atividade Exercício Muito exigente fisicamente. Estimamos em 30 minutos dar certo Você pode queimar até 400 calorias. Essa é uma das razões pelas quais muitos atletas fazem isso diariamente. No entanto, o grande número de batimentos cardíacos necessários pode representar problemas para quem tem doenças cardíacas. Portanto, é uma boa idéia consultar o seu médico com antecedência antes de iniciar qualquer treinamento ou exercícios deste tipo. Seu consentimento nos ajudará e nos guiará no exercício. Por fim, preste atenção também aos joelhos. Na verdade, se você sentir dor ou estiver nas formas iniciais de artrite, é melhor praticar outras atividades de menor impacto.