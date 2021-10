Matzio: “Investir na ciência contra a desinformação”

em um Dia Mundial do AVC, O Conselho Regional da Toscana está hospedando uma conferência Confcommercio Toscana Onlus. “Um derrame – alguns minutos valem uma vida inteira”, é o que estamos falando hoje, sexta-feira, 29 de outubro, no Palazzo del Pegaso.

Presidente do Conselho da Toscana, Antonio Matzio, que está envolvido em Bari para a reunião de presidentes de conselhos regionais, deu seus cumprimentos a uma mensagem de vídeo. “Agradeço ao Presidente da Confcommercio Toscana, Aldo Corsano, e presidente da Fundação Confcommercio Toscana, Antonio Vanucci, para escolher este lugar – diz Mazzeo -. Queremos fazer da sede do Conselho Regional um local aberto para a discussão dos principais assuntos que afetam a vida de cada um de nós. Esse é o caminho certo. ”O presidente acrescenta que a pandemia destacou algumas opções básicas:“ Quando se trata de saúde, tratamento e remédios, devemos confiar na ciência. Fico muito feliz em receber esta sua iniciativa, porque onde há ciência e conhecimento, nós queremos estar lá. Estar mais atento significa que mulheres e homens são mais livres. Devemos fazer cada vez mais – diz Matzio -, investir na prevenção, investir na investigação, fazer com que a ciência ganhe e reine sobre a desinformação, para dar esperança a quem também tem enfrentado esta doença ”.

Para promover uma compreensão mais ampla da doença, a Fundação Confcommercio Toscana organiza uma série de encontros abertos sobre o tema em nossa região. A conferência desta manhã está sendo patrocinada, entre outras coisas, pela região da Toscana e em cooperação com o Conselho Regional.

O AVC, conforme afirma a página de informações do Confcommercio Toscana, afeta cerca de dez mil pessoas a cada ano apenas na Toscana. Em todo o mundo, é a segunda principal causa de morte e a terceira principal causa de morte nos países industrializados, depois das doenças cardiovasculares e do câncer. Causa 10-12 por cento de todas as mortes em um ano e é a principal causa de deficiência e a segunda principal causa de demência. Aprender a reconhecer os primeiros sintomas pode evitar as piores consequências.

O título do encontro “Stroke, alguns minutos que valem uma vida inteira” é emprestado de uma campanha institucional homônima realizada pela região da Toscana. digitar Marzia BalderichePesquisador Cnr. Diretor clínico da Tuscan Stroke Network, Giovanni Orlandi (Unidade de AVC, Hospital Universitário de Pisa), Diretor do Centro de Operações Azienda Usl 3 Pistoia, Piero Paolini e Diretor da Unidade de AVC do Hospital Universitário Carigi, Patrizia Nincini Diretor Inps Toscana, Christina Dida; Presidente da ALICe (Association Against Stroke) Tuscany, Alessandro Viviani E o presidente Alesi Firenze, Domenico Nzitari.

Fonte: Conselho Regional da Toscana

