Gaia Padovani, o primeiro cego formado em medicina, não precisa reexaminar a faculdade de psiquiatria – Corriere.it

Às vezes, mesmo as histórias mais complexas têm um final feliz. como no caso de Gaia Padovani, a primeira pessoa cega a se formar em medicina na Itália, na Sapienza em Roma em 2018, que em 4 de novembro Ele nunca terá que fazer um vestibular para a escola de psiquiatria novamente, como era Pedido de Miur. Gaia em 2019 não passou no vestibular, mas O Tribunal Administrativo aprovou sua aceitação: E assim o Dr. Padovani frequenta as aulas há dois anos, e há alguns meses também na enfermaria do Policlínico Umberto I.