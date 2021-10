“Shameful Scenes on Doodle Zan” / “Green Pass? I Believe in Science”.

Jornalista e apresentador de TV Rita Dalla Chiesa, convidado da Accordi & Disaccordi, fale sobre isso Ddl Zan Afundou no Parlamento ontem: “Backstage no Parlamento em Zan Ddl eles eram uma vergonha indescritível. Mais uma vez, foi uma batalha política, não pelos direitos dos cidadãos. Muitas pessoas esperavam por esta lei. ”

No Green Passage, Puzzer (Portuali Trieste) / “Teremos nosso próprio comitê de ciências …”

Precisávamos de um acordo por meio de mediação – apontando para Rita Dalla Chiesa, presente na transmissão com Andrea Scanzi, Massimo Galli e Francesca Donato para falar sobre Zan Bill, mas também a situação do Coronavírus -. Em um país civilizado, a lei deve dar um sinal e proteger os mais vulneráveis. Hoje (Erie, nda) Eu vi coisas vergonhosas. “

Salvini: “Ddl Zan está enterrado por Letta, vamos começar de novo a partir do texto Cdx” / Pd-Renzi confronto

Rita Dalla Chiesa: “A ciência deve ser seguida”

Rita Dalla Chiesa Então ele falou com a Accordi & Disaccordi na noite passada, e com a conta de Zan também Vacinas e a via verde: “Minha A ciência deve ser seguida. Se o professor Gal faloueu Eu acredito nele. Chegou a vacina e nos vacinamos apesar dos temores e vemos o lançamento da terapia intensiva ”:

o Apresentador de tv e jornalista Então ele acrescentou: “A ciência nos disse que essa é a coisa certa a fazer e temos que acreditar. Aconselho as pessoas a se vacinarem. Eu estou na via verde e não me sinto mal. Salvamos o Dragão e o Filho. O problema é dizer: você não pode operar sem uma pista verde“:

Corsa Colli / Foley: transformá-lo em uma nova campanha vai nos destruir

© Reprodução reservada