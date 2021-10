Nosso corpo nos envia pontualmente alguns sinais aos quais devemos prestar atenção. O que nos acontece naturalmente durante o dia pode dizer muito sobre a nossa saúde.

Uma das necessidades mais comuns e frequentes de uma pessoa é a necessidade de evacuar. Essa ação totalmente natural vem de um estímulo enviado a nós por nosso corpo que não podemos ignorar.

Embora não fosse legal, tivemos que esperar após o despejo para limpar o banheiro. Em vez disso, vamos parar e verificar. A forma e a consistência das fezes podem nos dizer muito sobre a saúde do corpo.

Se notarmos alguma fezes deste modelo Devemos pensar em consultar um médico, porque eles podem esconder doenças desagradáveis. Em um caso semelhante, fezes duras e secas também podem indicar problemas de saúde.

Dificuldade de evacuação

As fezes especialmente comprimidas são geralmente o resultado de uma evacuação difícil. Esse sintoma geralmente está associado à constipação ou constipação.

Segundo especialistas, essa condição é muito comum em ambos os sexos, embora afete mais as mulheres. o Estimativas Eles dizem que até 15% da população terá problemas para ir ao banheiro regularmente.

A probabilidade de cair neste problema aumenta com a idade ou em condições de estresse e depressão. No caso da constipação crônica, pode-se considerar a associação com certas doenças como diabetes, doença de Parkinson e diverticulose.

Como dissemos, as fezes duras e secas serão um dos principais sinais de prisão de ventre. Mas a consistência alterada também pode indicar outra doença considerada menos frequente.

A constipação não está apenas entre as possíveis causas de fezes duras e secas, mas também entre essas doenças ocultas

Isso pode provar a dureza de nossas fezes excessivas Campainhas de alarme para síndrome do intestino irritável. Antes conhecida como colite espástica ou síndrome do intestino irritável, ainda afeta cerca de 10% da população. Mulheres e indivíduos entre 20 e 50 anos estão em maior risco.

Tudo começa com uma dor abdominal, que pode se tornar uma dor real. Você pode sofrer de constipação e diarréia. Em alguns casos, ambos podem ocorrer alternadamente.

Portanto, a constipação não está apenas entre as possíveis causas de fezes duras e secas, mas também dessas doenças ocultas.

Podemos falar sobre a síndrome do intestino irritável quando sentimos desconforto abdominal pelo menos 3 dias por mês nos últimos 3 meses. Os sintomas associados devem estar relacionados à frequência diferente de evacuação, à diluição após a expulsão das fezes e, de fato, ao contraste de textura.

Para qualquer dúvida, é sempre aconselhável entrar em contato com o seu médico para esclarecimentos sobre o seu quadro.