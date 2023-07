O efeito desleixado: é por isso que ficamos doentes nas férias, de acordo com a ciência

Alguém a apresenta doença do lazerPorque é sinistro e se manifesta nas férias ou no fim de semana, quando estamos nos preparando para o descanso desejado. Basta colocar os pés na praia e dentro de alguns dias dor nas costas, dor de cabeça, dor de estômago, erupção cutânea, fadiga e às vezes a gripe atinge. mas A Lei de Murphy não tem nada a ver com isso: Se de vez em quando a doença ocorre perto das férias, há uma razão muito mais científica…

Qual é o efeito da traição – segundo Mark Schoen, psicólogo e professor da UC Geffen School of MedicineEU’efeito de desequilíbrio (sinônimo de doença miccional) é uma condição comum, e nela Você pode se sentir doente ou doente após eventos estressantes Tal como período de trabalho ou estudo intensivo. Às vezes se manifesta Mesmo após eventos positivos, como um casamento ou uma competição esportiva. O que é certo é que, com bastante frequência, isso acontece nos finais de semana, feriados e feriados. Em parte, o efeito glitch é causado por Estresse agudo, que é conhecido por afetar nosso sistema imunológico.

Como se manifesta a doença do lazer? – Schoen, que escreveu sobre o assunto Quando o relaxamento é perigoso para a saúde (Quando o relaxamento faz mal à saúde), ela afirma: “A doença durante esses períodos pode se manifestar de duas maneiras. Pode estar relacionada a algo a que fomos expostos no auge do estresse, como um vírus contraído por excesso de trabalho. Ou pode se desenvolver mais tarde por meio disso “. janela abertaonde cada patógeno ao nosso redor tem mais chances de nos infectar.” Na prática, Durante períodos intensos, o corpo produz altos níveis dos hormônios cortisol e adrenalina, que visa mobilizar energia e fortalecer o sistema imunológico para lidar com o estresse. É uma resposta natural e necessária. O problema aparece quando esse estado de alerta para repentinamente: quando o estresse diminui, o corpo naturalmente quer descansar e dormir. No entanto, se reduzirmos o estresse muito rapidamente, Uma queda repentina nos hormônios do estresse faz com que o sistema imunológico diminua suas defesas na hora erradanos expõe a ataques de vírus e bactérias. READ Coágulo de sangue, cuidado com os alimentos: alguns podem impedir

Como evitar a doença do lazer – De acordo com o Dr. Schoen, A melhor maneira de evitar o efeito de decepção é liberar gradualmente o estresse, manter a mente ou o corpo ativos, A fim de manter o sistema imunológico em alerta máximo. Para isso, não é necessário trabalhar nas férias: Use apenas técnicas que ativem o sistema imunológico, como corrida diária, uma caminhada rápida de 20 minutos ou subir e descer 3 lances de escada. Esses lanches de exercícios podem desencadear uma resposta positiva do sistema imunológico. Atividades mentais, como palavras cruzadas, também são úteis. E jogos de matemática, é claro: “Muitos estudos mostram que fazer matemática em um ritmo acelerado realmente aumenta a atividade do sistema imunológico”, explica Schoen.