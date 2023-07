Dengue, OMS: “Metade da população mundial está em risco”

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), este ano Casos de dengue podem atingir níveis recordesem parte devido Aquecimento global que favorecem os mosquitos que espalham o vírus.

Dengue, alerta da OMS – “Cerca de metade da população mundial está em riscoEle disse em Genebra Raman e LayodhaneÉ especialista do Departamento de Controle de Doenças Tropicais da Organização Mundial da Saúde. As taxas de dengue estão aumentando globalmente, com casos relatados aumentando oito vezes de 2000 a 2000, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 4,2 milhões em 2022. Até o Peru tem Declarar estado de emergência na maioria das regiões. Em janeiro, a Organização Mundial da Saúde alertou que a dengue é a doença tropical que mais se espalha no mundo e representa uma “ameaça epidêmica”.

Mais uma vez, Valayudhan disse que os casos relatados à Organização Mundial da Saúde atingiram máximo histórico Em 2019 com 5,2 milhões em 129 países. E este ano o mundo está a caminho de “Mais de 4 milhões” edições, principalmente dependendo da estação asiática das monções. No entanto, os casos notificados da doença, que causa febre e dores no corpo, representam apenas uma fração do número total de infecções desde A maioria dos casos é assintomática Ainda adverte a Organização Mundial da Saúde. A doença é fatal em menos de 1% das pessoas. Acredita-se que um clima mais quente ajuda os mosquitos a se reproduzirem mais rapidamente e permite que o vírus se multiplique em humanos.