“Viver a 19 graus não é um drama, você pode perder peso extra”

nem todos o frio Prejudica. Para nos tranquilizar da chantagem energética do Kremlin Alfredo PontecorviProfessor de Endocrinologia da Cattolica del Sacro Cuore e Diretor Médico da Gemelli Polyclinic radiadores Será bom para sua conta e sua saúde.

Professor Pontecorvi, um inverno mais frio que o normal nos espera. Por que você acha que não há motivo para preocupação?

“Devemos evitar desastres. Abaixar a temperatura dos cômodos em que você mora ou dorme em alguns graus pode ser benéfico para sua saúde e ter efeitos positivos no órgão adiposo. A temperatura ideal para o nosso bem-estar é de 19 graus.”

A temperatura pode não ser muito confortável para o frio. Como você vai se aquecer?

“Nosso aliado se chama tecido adiposo marrom, e é um tipo de refrigerante endógeno que queima calorias para nos aquecer e manter a temperatura do nosso corpo em 37 graus. O tecido adiposo marrom combinado com o tecido branco, contra o qual a maioria de nós luta, faz parte do chamado órgão adiposo, órgão capaz de produzir hormônios. Os dois tecidos podem alternar entre si. Por exemplo, após exposição crônica ao frio, o tecido adiposo branco pode ficar marrom para aumentar a produção de calor do corpo. Por outro lado, em um balanço energético positivo, o tecido adiposo marrom pode ficar branco para aumentar a reserva de energia. Portanto, diminuir o aquecimento em alguns graus, estimula a diferenciação do branco e do marrom, ativa o tecido adiposo marrom, queima gordura e nos faz emagrecer, além de reduzir o risco de algumas doenças associadas à obesidade e ao sobrepeso. Um estilo de vida com alguns graus de frio nos ajudará a viver melhor.”

Então, a boa notícia é que podemos ficar um pouco frios, mas no final estaremos mais magros?

“Sim, absolutamente, um resfriado escaldante. Em um estudo clínico, cinco homens saudáveis ​​passaram a noite em um laboratório a uma temperatura controlada de 19 graus ao longo de quatro meses. Em apenas um mês, a gordura marrom aumentou 40% e a sensibilidade à insulina, uma medida de um metabolismo saudável, melhorou. Por outro lado, quando os voluntários foram autorizados a viver em um quarto a 27°C, essa gordura marrom desapareceu novamente. Não é por acaso que temperaturas domésticas excessivas são uma das causas da epidemia de obesidade que estamos presenciando. Há evidências cada vez mais claras de que o aquecimento global também está contribuindo para o aumento gradual da obesidade”.