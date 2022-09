In Visions of Science VR Museum, Documentário em Realidade Virtual – MI-LORENTEGGIO.COM

Última atualização de 6 de setembro de 2022 a 9: 24h

(mi-lorenteggio.com) Milão 6 de setembro de 2022. O Festival Internacional de Documentários Visioni dal Mondo, em parceria com o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia e apoiado pela Rai Cinema, abre uma nova seção inteiramente dedicada à realidade virtual: Visioni VR.

De fato, de sexta-feira 16 a domingo 18 de setembro, um programa de quatro documentários é selecionado em competição no Museu Hall, uma produção italiana e três filmes internacionais: Genesis, um documentário de computador que traça as etapas cruciais da evolução humana, Substituições, uma animação história sobre raízes e tempo A Mudança, acima e abaixo, faz parte de um documentário da série Equator 360 que propõe uma viagem ao longo da linha imaginária do equador para descobrir as fascinantes culturas que o habitam, Marie Nostrum – Lenkopo, um longa-metragem experimentar a viagem de pesadelo de um refugiado do deserto ao Mediterrâneo.

As obras concorrentes serão votadas pelo público e o filme vencedor receberá um prêmio em dinheiro.

Ao final da exibição, cada participante será convidado a expressar sua preferência pelo melhor título da competição.

Um júri de qualidade composto por imprensa e influenciadores também concederá duas menções especiais.

Os documentários estarão também disponíveis em concurso por ocasião da Noite Aberta do Museu, que terá lugar na sexta-feira, 30 de setembro, no âmbito da Noite Europeia dos Académicos e Académicos. Durante a noite, de fato, eles serão incluídos na programação especial da programação do VR CINEMA, o cinema de realidade virtual do museu criado em colaboração com a Rai Cinema, intitulado VR CINEMA WORLD EDITION.

Visioni VR é uma atividade mediante reserva incluída no custo do bilhete de entrada ao Museu.

Reserve e compre um ingresso > https://www.museoscienza.org/it/offer/visioni-vr-2022

Informações do programa de TV de RV

Por ocasião do Festival Visioni dal Mondo, o museu criou uma área especial de RV no salão para receber os documentários Visioni VR.

Sexta-feira, 16 de setembro | 14h00, 15h00, 16h00

Sábado 17 e Domingo 18 de Setembro | 10h00, 11h00, 12h00, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Lugares disponíveis: 8

Nestrum Mar. o pesadelo

Direção: Stefania Cassini

Produzido por: Tama Filmproduktion, Bizef Production, em conjunto com Intrigo Internazionale e MediaApes

País: Itália | Ano: 2019

Duração: 11′ | Idioma: inglês e francês

MARE NOSTRUM – O Pesadelo é um filme de fantasia rodado em realidade virtual de 360 ​​graus com efeitos CGI que envia o espectador numa viagem de emoções para recriar a viagem de pesadelo de um jovem mouro, Atambu, que sai de casa numa dolorosa despedida como mãe desesperadamente aventureira tenta chegar à Europa do deserto ao Mediterrâneo. Triste saga para entender o que significa abrir mão de tudo e refletir sobre noções de hospitalidade, racismo e hostilidade.

alternativas

Diretor: Jonathan Haggard

Produzido por: Kampung Ayo, Soi Ura Jamu, USA Film

País: Japão, Indonésia, Alemanha | Ano: 2020

Duração: 12′ | Idioma: filme mudo

As pessoas alternativas retratam uma família javanesa vivendo em um bairro fictício na cidade de Jacarta, capital da Indonésia. Inspirados nos lugares e pessoas presentes, os personagens testemunham as transformações urbanas, ambientais, políticas e culturais que varreram a cidade entre 1980 e 2020. Um hino à gratificação do transitório, a obra narra a transformação de uma antiga vila tradicional em uma cidade gigante sem raízes que abrange três gerações. Este experimento visa avaliar e analisar a história recente de Jacarta através dos olhos de uma família comum com a qual a maioria dos indonésios pode se identificar.

O acima e o seguinte

Diretor: Nicholas Juliet

Produção: DEEP Inc. / Liquid Cinema em colaboração com ARTE, Discovery e NHK com a participação do Bell Fund e OMDC

País: França, Canadá | Ano: 2018

Duração: 12′ | Idioma: Inglês com legendas em inglês

O acima e o que se segue fazem parte do documentário de 5 episódios Equator 360, cada um levando à descoberta de lugares mágicos e maravilhosos no equador, com seus rituais místicos e incrível diversidade ecológica. A obra narra a vida dos Bajau Lauts do Sudeste Asiático que viveram à beira-mar por milhares de anos. Essas pessoas evitam sua presença em terra, não conhecem fronteiras e sua cultura beduína está cada vez mais em desacordo com o mundo moderno, entre a caça furtiva devastadora e as mudanças climáticas.

origem

Diretor: Jörg Courtiel

Produzido por: Maria Courtial – Faber Korthal, Magenta Virtual Reality

País: Alemanha | Ano: 2021

Duração: 13 ‘| língua Inglesa

Genesis embarca em uma jornada emocionalmente intensa de 24 horas para reviver os dramáticos estágios de desenvolvimento de uma perspectiva sem precedentes. Uma viagem no tempo entre o caos, o renascimento e o desastre, dimensões desconhecidas, místicas e assustadoras, repletas de paisagens deslumbrantes e criaturas que já existiam. Do jovem e brilhante planeta Terra cercado por detritos cósmicos, aos infinitos oceanos escuros do mundo subaquático, da selva pré-histórica com insetos gigantes, à extinção em massa e ao início de um novo ciclo em que conquistaram os dinossauros, a Terra parece antes estar por sua vez fadado à extinção e enfrentar nossos ancestrais cara a cara. O que resta é uma impressão poderosa da Terra e sua força vital e fragilidade insuperáveis.

Festival Internacional de Documentários Visões do Mundo

O 8º Festival Internacional de Documentários Vigine Dal Mundo acontecerá de quinta-feira, 15 a domingo, 18 de setembro em Milão, o tão esperado encontro anual com um cinema de realidade concebido, fundado e dirigido por Francesco Bizzarri, com direção artística de Maurizio Nichetti.

Mais conhecimento. Mais consciência. Este é o tema da edição de 2022. “Conhecimento e Consciência”, dois termos idênticos que se referem à forma como cada indivíduo se posiciona em relação às escolhas que faz, suas ideias preferidas, crenças e comportamentos. Conhecimento Para estabelecer uma união consciente com a realidade, o conhecimento salva o homem das restrições e o abre para além dos limites de sua consciência.

Para a edição de 2022, o festival escolheu três lugares emblemáticos da cultura da capital lombarda: o Teatro Letta, o Elysee Polytechnique e o Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci.

36 estreias de documentários italianos e internacionais programadas para as diferentes seções do festival: uma competição italiana com duas categorias de longas-metragens e um primeiro filme para novos talentos voltados para cineastas italianos, a Competição Internacional, dedicada a produções estrangeiras, e Out-of -competição Panorama.

36 títulos serão exibidos no Teatro Litta e no Elysée Multiplex na presença dos diretores que responderão às perguntas do público.

As melhores produções de realidade virtual do mundo documental serão exibidas no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia de Leonardo da Vinci.

Visioni dal Mondo 2022 confirma que a fórmula é aberta ao público com entrada gratuita sujeita a disponibilidade. Também para esta edição, Visioni dal Mondo proporcionará a oportunidade de acompanhar previews de toda a Itália no site oficial do festival www.visionidalmondo.it através das salas da plataforma de transmissão italiana MYmovies.