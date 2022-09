“É perigoso, não coma”, lembre-se da comida urgente: você tem na cozinha

Aqui está o mais recente recall de alimentos para um produto que estava colocando nossa saúde em risco. Sempre o usamos de forma prática.

Leia sobre o produto inevitável em nossas cozinhas que agora foi recolhido por perigos alimentares.

Alerta alimentar, a chamada é ativada a partir do Ministério

A lei exige 14 alérgenos (glúten, nozes, mariscos…) Estão assinalados na lista de ingredientes do produto para que o consumidor os possa identificar facilmente.

No entanto, às vezes isso não é respeitado, causando contaminação e colocando em risco consumidores alérgicos ou sensíveis a esses ingredientes.

Às vezes, o padrão não é atendido devido a vários fatores, incluindo o fato de que O produto está contaminadoapresenta erros de manuseio ou embalagem, resultando na presença de um alérgeno não declarado em um determinado produto.

Nesse caso, a denúncia será tornada pública, os consumidores terão que devolver ou descartar o produto e os supermercados terão que retirá-lo diretamente da venda ao público.

Os estabelecimentos são imediatamente notificados Relatórios Informar os consumidores alérgicos ou sensíveis a esses ingredientes que devem evitar consumir os produtos abordados no relatório. Para outros consumidores, o consumo desses produtos não envolve riscos.

possível sintomas As alergias ou intolerâncias alimentares podem ser muito diversas e podem ser combinadas entre si: desde urticária ou lábios inchados a espirros, comichão no nariz, falta de ar e até vómitos, diarreia e náuseas. Sua gravidade também varia de acordo com o tipo de alimento e o grau de afeto de cada pessoa.

na lista Ingredientes De destacar 14 alergénios, que são os mais comuns entre os habitantes da Europa, que são os cereais que contêm glúten (trigo, centeio, cevada, aveia), ovos, leite, crustáceos e moluscos, peixe, amendoim, frutos de casca rija (amêndoas, avelãs , nozes … ), tremoço, sementes de gergelim, soja, aipo, mostarda, anidridos de enxofre e sulfatos.

Aqui revelamos qual produto o Ministério da Saúde retirou recentemente

Nem todo mundo sabe disso, mas recentemente Ministério da Saúde Ele se viu obrigado a retirar um produto altamente consumido na Itália.

O alimento em questão é vendido por Cadeia Alimentar LIDL Foi retirado devido ao risco de um alérgeno, em 2 de setembro de 2022.

Estamos falando de embalagens vazias de cannoli de 250g da marca Italiamo. Aqui está uma foto da convocação oficial para o ministério:

Em particular, eles serão encontrados Efeitos graves para quem tem alergia ao leite. Todos aqueles que compraram pacotes podem retornar ao LIDL para reembolso.