Dia da Caligrafia | Na oficina bíblica

O Departamento Piemonte da Sociedade Gráfica Italiana (AGI), no escritório de Turim, está organizando um dia dedicado à grafologia no sábado, 24 de setembro, a partir das 9h, na Officina della Screttura na Strada Comunale da Bertolla a Abbadia di Stura nr. 200 em Turim.

De 9 a 13, o encontro é aberto a todos (mediante reserva) sobre o tema “Da escrita à grafologia – uma ciência ao serviço do homem”. As áreas de aplicação para esta especialização serão esclarecidas. Coffee break agradável, como um momento emocionante com nossos especialistas em caligrafia e palestrantes profissionais nesta reunião.









A partir das 12h30 visite o Museu da Bíblia, sempre no mesmo prédio. O primeiro museu dedicado à marca, através de um grande projeto que testemunha o nascimento e desenvolvimento de uma invenção extraordinária, a da comunicação escrita. Após a pausa para o almoço, à tarde, serão organizadas oficinas educativas e promocionais para introduzir a disciplina de linha e outras atividades. Para informações e reservas até 20 de setembro, escreva para: [email protected] ou ligue para o nr. 3286935115























