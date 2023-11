Até, por incrível que pareça, as mulheres e a ciência. O festival se apresenta aos jovens

“Mude o seu ponto de vista e avalie as situações de todos os pontos de vista possíveis: pois só assim se pode descobrir a verdadeira riqueza das coisas.” A segunda edição do Pari e dispari, festival sobre igualdade de género organizado este ano sobre o tema mulheres e ciência, começa aqui, com esta reflexão dirigida ao público curioso de alunos do Liceo Scientifico Amedeo di Savoia. Isto foi dito por Marco Boscolo, jornalista científico e professor do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Bolonha, cuja missão ontem foi precisamente contar aos jovens sobre o mundo masculino e feminino (e não só) na ciência, entre desigualdades, mitos, ameaças estereotipadas e possíveis abordagens para a mudança. Juntamente com Boscolo, houve também espaço para intervenções das professoras Alessandra Sforzi (Ciências) e Caterina Marini (História e Filosofia), que apresentaram aos meninos e meninas testemunhos históricos sobre discriminação de gênero e racial, falando respectivamente sobre os acontecimentos fascinantes e traumáticos. A história da entomologista Enrica Calabresi que viveu entre os séculos XIX e XX e as leis racistas.

Um gostinho da maratona que será, em suma, e que continuará com a “Viagem” da próxima semana. onde? Na biblioteca Lo Spazio que este ano também acolhe eventos agrupados sob o tema “Pares e Ímpares”. As datas a serem marcadas na agenda são 16, 17, 18 e 19 de novembro.

A primeira das quatro consultas, no dia 16 de novembro, às 18h, é a consulta por preconceito de idade. O tema é discutido, a partir de uma série de leituras, pela brilhante jornalista e escritora Lydia Ravera, autora do best-seller Porcos com Asas, que narra incansavelmente a sociedade contemporânea desde 1976, ano de publicação deste livro. A peça final deste mural é Age Pride. Para nos libertar dos preconceitos relacionados com a idade (Einaudi, 2023), “manifesto-me contra o estigma de quem já não é jovem”.

No dia seguinte, novamente às 18h, o bastão foi entregue à escritora Antonella Lattanzi, que este ano veio a Einaudi com Things They Don’t Tell You, um romance autobiográfico sobre a experiência traumática de procurar um filho no no meio do parto medicamente assistido. O aborto espontâneo e as esperanças não concretizadas de pintar murais unem-se para a geração de mulheres que optaram por ser mães numa idade mais madura. À conversa com Lattanzi estará o Dr. Vito Sella, ginecologista e chefe do Departamento de Reprodução Médica Assistida do Hospital Universitário de Pisa, além de especialista em infertilidade conjugal. Encontro duplo em 18 de novembro. Começa às 16h30 com a jornalista, apresentadora de TV e comunicadora científica do CERN em Genebra Paola Catapano frente a frente com o professor de Pistoia Ilić Aiardi numa conversa que também abordará temas abordados por Catapano no seu último livro intitulado Oitenta Paralelos. An Adventure Between Science and Ice (Slaney, 2023) sobre a expedição Polarquest2018 realizada em um veleiro. Às 18h30, o espetáculo será realizado pelo neurocientista Giorgio Vallortigara, Diretor Científico do Cimec (Centro Interdepartamental da Mente e do Cérebro) da Universidade de Trento. No Festival de Pistoia apresentará sua última publicação, Ilpulno di Kant (Adelphi, 2023), em diálogo com o jornalista Cesare Sartori e a neurologista Laura Tirelli.

Sonhos de terras distantes No último dia 19 de novembro: o fotógrafo de Pistoia Luca Bracalli e a engenheira e primeira italiana a liderar uma expedição internacional à Antártica Chiara Montanari discutirão, moderado pela jornalista e colega da organização nacional Lisa Ciardi. Este formato foi criado pela advogada e conselheira regional para a igualdade Chiara Mazzeo em colaboração com a jornalista e editora-chefe do La Nazione di Firenze Cristina Privitera, em colaboração com o portal Luce! E apoie o Chianti Banca. Também estiveram presentes no lançamento de ontem a Conselheira Regional e Prefeita de Larciano Lisa Amédi e Miriam Valentino da Diretoria Escolar Regional.

Linda Mooney