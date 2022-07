Tachipirina, o que acontece com seu corpo se você tomá-lo com o estômago vazio

Alguns medicamentos, mas não Tachipirina, precedem a obrigação de tomá-los, às vezes com o estômago cheio, às vezes não.

Isso ocorre porque alguns medicamentos são prescritos com o estômago vazio para garantir uma absorção mais eficaz.

tachiberina

As alterações no intestino podem limitar a ingestão de alimentos e, portanto, afetar a eficácia desses medicamentos específicos. Em alguns casos, nutrientes como ferro ou cálcio podem ser Relação com composições químicas Em medicina.

Por exemplo, tomar certos medicamentos durante as refeições pode impedir que o estômago e os intestinos absorvam o medicamento, tornando-o menos eficaz.

Alternativamente, alguns alimentos podem interagir Com medicamentos, aumentar ou diminuir a quantidade de medicamento no sangue para níveis potencialmente perigosos ou níveis muito baixos para serem eficazes.

Entre os alimentos ou bebidas que podem interagir com medicamentos incluem:

suco de toranja

Suco de oxicoco

Alimentos ricos em vitamina K, como vegetais de folhas verdes

Substitutos de sal ou suplementos ricos em potássio, como bananas.

É por isso que você deve sempre Siga as instruções Você recebe com o medicamento. Se você não tiver certeza de como tomar um determinado medicamento, é melhor conversar com seu médico de família ou farmacêutico.

No entanto, como regra geral, os medicamentos a serem tomados com o estômago vazio devem ser tomados cerca de 1 hora antes de uma refeição ou 2 horas após uma refeição.

O que fazer com paracetamol