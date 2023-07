Ciência da arte – Lavocediasti.it

Isso não pode ser obra de arte só porque é um artista, porque nem tudo que o artista toca vira arte

Arthur Danto manifestação vulgar

Então? Se um artista não produz obras de arte, quem deve produzi-las? E então, uma vez que você produz uma obra de arte, você não se torna uma ipso facto artista? Quantos temos para produzir? dois? Talvez três? “Isso não é uma verdadeira obra de arte! Eu também posso fazer isso!” – Quantas vezes já o ouvimos (quantas vezes já o dissemos)? filósofo americano Arthur Danto (1924-2013) recolheu estas questões e trouxe o questionamento artístico para o cerne da filosofia. Podemos dizer também, citando o título de uma de suas obras, que a arte foi derrubada pela filosofia, transformada em filosofia, e que se desvaneceu como uma névoa de setembro.

A arte sempre foi objeto de profundas reflexões filosóficas. De Platão em diante, muitos filósofos tentaram definir suas limitações, possibilidades, perspectivas e inovações. Basicamente, existem duas formas principais: lEstética e filosofia da arteE a. Embora possam ser confusos pela proximidade com o objeto de estudo, diferem fundamentalmente tanto na forma como são investigados quanto no conteúdo de suas questões. De fato, a estética mais ampla do que a filosofia da arteInclui em si a arte e o natural. em segundo lugar, A estética lida com o sentimento Na presença do artístico ou natural e da beleza que dele decorre. Em palavras curtas É uma forma de conhecimento, inferior ao conhecimento científico, mas não menos universal (Basta pensar no problema da objetividade da beleza.) Por outro lado, entendemos por filosofia da arte Determine as condições necessárias e suficientes que tornam esse objeto X uma obra de arte. Em termos mais simples, todos os nossos sentimentos são abstratos, o problema da beleza transcendido (a obra de arte pode ser – por que não? – feia) para tentar definir um “código genético” para a própria obra de arte.

A proposta de Danto é particularmente eficaz, pelo menos no que se refere à preocupação com o problema, como atesta a citação inicial. trabalho artístico Satisfaz certas condições (como, por exemplo, o chamado significado incorporadoou “contendo significado”, oem volta, traduzível com a expressão sendo resultado de um processo interpretativo) que pode e deve ser determinado pelo filósofo. Em suma, elementos essenciais são inerentes à arte que, na sua ausência, alterariam o estatuto ontológico do próprio sujeito. E por isso Entende-se que a chamada teoria institucional da arte tomou seu lugar (Arte é o que se diz ser arte pelo mundo da arte em suas instituições, museus e galerias, seus funcionários, curadores, críticos e galeristas): A arte é fundamentalmente universal e só pode haver uma ciência universal.