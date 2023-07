Superalimento que pode melhorar nossas vidas: poucos sabem

Muito provavelmente você nunca pensou sobre eles e estava errado. Sobre o que estamos conversando? Algumas das folhas que são um superalimento.

que de superalimentosE Durante muito tempo, foi uma tendência que ocupou particularmente aqueles que adotaram um estilo de vida saudávelEles geralmente escolhem uma dieta vegetariana ou vegana.

Hoje a vontade de comer e usar só produtos de qualidade Rico em propriedades úteis Pois nosso corpo e melhorar nossa saúde afeta a todos. É por isso que muitas vezes procuramos novos alimentos, talvez distantes da dieta mediterrânea, mas conhecidos e usados ​​no resto do mundo há milhares de anos.

A Oriental World é a fonte inesgotável de conhecimento no setor de superalimentos. A medicina tradicional e as tradições da medicina há muito buscam (e continuam a explorar) os poderes benéficos de plantas específicas. Hoje, explorando assim o conhecimento da medicina ayurvédica, queremos assim aprofundar este superalimentos O que, na maioria das vezes, consideramos apenas uma parte dele. Nós estamos falando sobre folhas de curry!

Folhas de curry: um superalimento cheio de benefícios

O caril é sem dúvida um ingrediente que já faz parte da nossa cozinha e alimentação, ainda que as suas origens estejam longe das nossas. Seu sabor único é verdadeiramente inconfundível, mas muitas vezes subestimamos o valor de superalimento da folha.

o folhas de curry É obtido de uma planta chamada Murraya koenigii e é muito utilizado na culinária indiana e asiática pelo seu sabor, mas não só. Na verdade, nós o definimos como um superalimento porque é um Uma incrível fonte de vitaminas (a, b, c, e), Ferro, cálcio e antioxidantes.

Entre as propriedades então reconhecidas como benéficas a esta planta encontramos a capacidade de promover digestãoE alívio de doenças sistema digestivo e também parecem ser um excelente aliado na gerenciamento de diabetes. Embora não possa ser substituído por medicamentos, muitos estudos científicos mostraram que comer folhas de curry ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue e a mantê-los dentro dos limites.

Entre outros benefícios, as folhas de curry também são um superalimento, pois contêm poder anti-inflamatório, o que reduz a inflamação crônica, como a artrite. Outro ingrediente incrível que impressiona é o que as folhas de curry são capazes de fazer Melhorar a saúde do cabelo e da pele Sempre graças a todos os elementos como vitaminas e antioxidantes de que falamos anteriormente.

Agora que entendemos o que As propriedades das folhas de curry como um superalimento É natural se perguntar como consumi-lo. A melhor maneira é sempre comprá-los frescos e usá-los em sopas, ensopados ou picles populares. Se você não tem ideias, basta pesquisar online ou perguntar diretamente ao revendedor. Uma coisa é certa, a partir de hoje este superalimento não vai faltar nas nossas mesas.