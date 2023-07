Cafeína e cafeína são a mesma coisa, mas, segundo a ciência, beber café é mais prejudicial: eis o porquê

Muitas pessoas consomem muito café ou chá, mas você realmente precisa saber as diferenças entre os dois. Vamos ver qual é melhor.

Durante o dia Principalmente precisa de carregamentoenergia e se manterem ativos, a solução para muitas pessoas é tomar café ou chá com mais frequência para manter o foco e a atividade.

muito Eu amo café tomado várias vezes ao diaPrincipalmente pelos italianos. Como opção para isso existe o chá É a primeira escolha de algumas pessoas e um dos motivos é o sabor escolhido de acordo com o gosto de cada um.

O café contém cafeína e o chá teína, eles têm a mesma molécula, mas, apesar disso, seu efeito é diferente.. Por isso, antes de escolher qual dos dois comer e com qual começar o dia, é bom saber as diferenças entre eles.

Então vamos ver qual é melhor consumir e porque, de fato Segundo alguns especialistas e nutricionistas, o café é menos saudável. Vamos entender os motivos.

O que é cafeína e teína?

Cafeína e teína são a mesma coisa, é em termos específicos um alcaloide xantina Que são encontrados em diferentes plantas, como café, chá e chocolate. quando ele for ingerido Os alimentos que contêm esta substância têm um efeito psicoativo que estimula o sistema nervoso central.

Outro efeito é Foco e agilidade mental são preferidos para reduzir o tempo de reação. O nome da substância é conhecido de forma diferente porque sua fórmula química idêntica só foi descoberta depois que a cafeína foi associada ao café e a cafeína foi associada ao chá.

Beber café é mais prejudicial?

Os dois artigos são os mesmos, porém Isso não significa que chá e café sejam idênticosentão o mesmo vale para efeitos. A quantidade de cafeína encontrada nessas duas bebidas difereUma xícara média de café contém três vezes mais cafeína do que uma xícara de chá.

De acordo com muitos O chá é a escolha preferida do café devido à lenta absorção da cafeínaA duração dos efeitos benéficos também varia, e beber o chá dura mais tempo Isso estimula sem despertarpelo qual o café é famoso.

Você precisa saber disso A cafeína atua no coração e no sistema circulatório, ao contrário da cafeína que atua no sistema nervoso central. Se você quiser se manter ativo e alerta por mais de meia hora, é recomendável beber chá, De fato, o café tem maior intensidade e menor duração, Isso leva a um pico de efeitos benéficos que depois de um tempo vão a absolutamente zero, às vezes deixando você mais cansado do que antes.