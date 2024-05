Fedez-Iovino, os guardas cercam o rapper e identificam 5 pessoas: quem estava lá

É “sem dúvida” ele porque é o único rosto “conhecido” do grupo. Mas os guardas que pediram ajuda no ataque ao personal trainer Cristiano Iovino em Milão, além de identificarem imediatamente o rapper Fedez, também permitiram rastrear cinco nomes, incluindo a vítima e o guarda-costas de Federico Lucia, Cristian Rossello. A informação foi noticiada pelo jornal Corriere della Sera, que explica como os supervisores do edifício Citylife identificaram as cinco pessoas, incluindo Fedez, num álbum de fotografias que os investigadores lhes mostraram.

Além das palavras dos guardas, há também o famoso vídeo que capturou a cena, mesmo que as imagens sejam granuladas. Mas os investigadores que investigam as brigas, lesões e espancamentos estão convencidos de que Videz, sob investigação, participou do espancamento de 22 de abril. “Era ele sem dúvida. Era o único rosto realmente conhecido”, palavras contidas nos relatos dos guardas que anunciaram ter reconhecido o rapper sem dúvida. Lúcia, por sua vez, sempre negou estar ali. Enquanto esperamos a análise do vídeo, outras imagens podem alterar o quadro.

Na verdade, procuramos um táxi que passou pela zona durante o ataque e foi bloqueado durante alguns segundos pelo camião de onde saíram os agressores. O carro branco poderia ser equipado com uma câmera frontal, para que houvesse imagens mais nítidas para destacar o ataque daquela noite, que se seguiu a uma briga no clube entre os grupos Fidesz e Iovino.