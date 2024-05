Fedez, rumores sobre sua condição e vídeos de espancamentos de Yovino. Testemunhas: “Rapper? “Nós o reconhecemos imediatamente.”

paraCésar José

Os vídeos da briga estão imortalizados em Traiano, assim como em Fedez e Iovino, além de Ultra Rosiello. Testemunhas reconheceram os rostos no álbum de fotos mostrado aos investigadores. Procuramos um motorista de táxi que, esperançosamente, esteja equipado com uma câmera de painel

Cinco nomes. Que Cristiano Yovino de Federico Leonardo Lúcia em Arte Fedez dele Ultra guarda-costas Christian Rosello E mais dois amigos. que isso Cinco pessoas que Guardas das residências “Parco della Vittoria” em Citylife Eles se conhecem O álbum de fotos que os investigadores lhe mostram. São os mesmos que os “colocaram” em seu depoimento no campo de batalha e descreveram detalhadamente seus papéis e posições. Dê assim Nome das silhuetas que aparecem no vídeo da câmera de vigilância Que eles apelaram Agressão .

Filme em ação Foi aberta uma investigação sobre a briga, ferimentos e espancamentos O que foi combinado com a história dos dois seguranças Faz o Ministério Público acreditar que Fedez participou do espancamento na Via Traiano Em 22 de abril. “Foi ele sem dúvida. Era “O único rosto que é realmente conhecido” Relatório dos Vigilantes. O rapper até agora negou estar lá. Ele fez isso publicamente ( “Eu não estava lá”) na Feira do Livro de Turim .

Procure por “táxi principal”

É o único nome registrado No registo de suspeitos da Procuradora Michela Borderie. Antes de prosseguir, os juízes esperamFim da análise forense de vídeo Para obter a imagem completa, bem como a conclusão Audiências de testemunhas. Também estamos procurando um táxi Que apareceu nos vídeos da Via Triano, onde foi bloqueado por alguns segundos pelo caminhão preto de onde desceram o rapper e seus companheiros e depois seguiram em direção à Via Petite. Os investigadores esperam que esteja equipado com uma câmera de painel Na minha frente para ver fotos mais próximas da luta.

naquela noite, de acordo com o gabinete do promotor público. O ataque ao personal trainer Iovino é uma campanha punitiva Depois do anterior Lute em uma boate. “a razão? Talvez culpa Do álcool», disse ele aos investigadores Dono do clube. Segundo a reconstrução dos investigadores, na Via Traiano Iovino ele foi atropelado em uma faixa de pedestres, O primeiro a se aproximar é Fedez Seguido pelo guarda-costas Rosello. Depois outras pessoas intervieram, empurraram-no para o chão e espancaram-no. Antes de sairno fim, Eles ameaçam o Os guardas Ele pede que entreguem “o telefone e o cartão”.