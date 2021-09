Eugenia de York, a carta gentil para Beatrice e sua neta recém-nascida

Boas notícias para a família real britânica: Beatrice York tornou-se mãe Pela primeira vez, ele fez da rainha Elizabeth uma bisavó pela décima segunda vez.

Anunciando o nascimento do primeiro filho A princesa Beatrice e Eduardo Mapelli Mozzi deram à luz, como é de praxe, do Palácio de Buckingham: o bebê veio ao mundo no sábado, 18 de setembro, às 23h42 (horário inglês) no Chelsea and Westminster Hospital, em Londres.

Uma grande alegria também afetou sua irmã Eugenia, que deu à luz em fevereiro passado pequeno agosto. princesa dedicada Palavras doces para sua irmã e sua neta recém-nascida Aproveite seu perfil oficial do Instagram. Sarah Ferguson e a filha do Príncipe Andrew compartilharam uma foto de sua irmã com seu amante Edward, endereçando-lhe uma mensagem cheia de amor.

Aos queridos Bibia e Edo: Parabéns ao seu novo anjo. Mal posso esperar para conhecê-la e estou muito orgulhoso de você. Vamos nos divertir muito vendo nossos filhos crescerem juntos.

o resto Dois primos podem crescer juntos, mesmo levando em consideração a menor diferença de idade. em um trabalho eugenia Mas também existem algumas palavras gentis para a menina:

Para minha nova neta: Eu realmente amo você e acho que fica ótima nas fotos. Vamos nos divertir muito juntos!

Enquanto isso, a mãe e o bebê estão fazendo um ótimo trabalhoBeatrice of York, por meio de sua conta pessoal oficial no Twitter, agradeceu à equipe médica pela ajuda recebida durante o parto e expressou sua felicidade em divulgar a notícia do nascimento de sua filha, conforme anunciado no comunicado do Palácio de Buckingham.

“Sua Alteza Real e sua filha estão bem e o casal mal pode esperar para apresentar o bebê a seu irmão mais velho, Christopher Wolf”: Este é o filho de Eduardo Mapelli Mozzi, de um relacionamento anterior. O nome da menina não foi reveladoQue será publicado normalmente nas próximas semanas. O que é certo é a chegada da menina Ela é uma alegria para todos os membros da família real, Especialmente depois das últimas notícias Então Harry e Meghan, que continua a criar tensões na coroa.