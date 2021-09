Guia do Insider para o Campo Pequeno, Lisboa | internacional

Famosa pela sua arquitetura deslumbrante, cena gastronômica vibrante, cultura cosmopolita e proximidade com os bairros de negócios e turismo de Lisboa, existem alguns bairros mais convenientes para explorar no Campo Pequeno. Quer esteja na cidade para uma escapadela de fim-de-semana ou à procura de uma casa permanente em Lisboa, aqui está o nosso guia para tirar o máximo partido desta zona emocionante.

Data: campo pequeno

Foto: Felix Koenig

O local mais famoso do bairro, a Piazza Campo Pequeno, foi projetado por Antonio José Dias da Silva no início da década de 1890. Foi cuidadosamente preservado quando reabriu como espaço multiusos em 2009. Hoje, a Piazza Campo Pequeno alberga um centro comercial, restaurantes e um grande complexo com música ao vivo e teatro, o que significa que nunca faltará opções de entretenimento.

visitar campopequeno.com

Status: Lumino

Estamos confiantes que depois de alguns dias no Campo Pequeno, você vai querer desesperadamente voltar definitivamente. Felizmente, o novo luxo Lumino O desenvolvimento está aqui para ajudar. Distribuídos por 39.000 metros quadrados em momentos de localização privilegiada da universidade e da zona comercial de Lisboa, os primeiros 97 apartamentos estarão prontos a habitar no início de 2023, com amplas vistas sobre a própria praça. Um desenvolvimento colaborativo entre Round Hill Capital e TPG Real Estate, Lumino também fornecerá aos residentes acesso a uma variedade de amenidades luxuosas, incluindo uma piscina de 15 metros na cobertura e um pátio exuberante para aproveitar o sol português calmante.

visitar luminolisbon.pt

Entretenimento: Cinema City

Localizado na praça do Campo Pequeno, esse moderno cinema é o lugar para assistir aos mais recentes sucessos de bilheteria, bem como aos eventos especiais do cinema. Apresentando oito telas que mostram os mais recentes sucessos de bilheteria de Hollywood, filmes independentes e muitas opções para crianças, Cinema City também abriga o Bar City temático do Oscar, que serve uma variedade de vinhos finos, coquetéis e lanches perfeitos para trazer sua experiência cinematográfica para o próximo nível.

visitar Cinema

Cultura: cultural

Inaugurada em 1993 e com escritórios em Lisboa e Porto, a Culturgest é o principal destino de Portugal para a arte contemporânea, teatro, música e cinema. A sua coleção permanente inclui obras importantes de Portugal, Brasil, Moçambique, Angola e Cabo Verde, datando em grande parte da década de 1960 em diante, enquanto o rol de exposições, performances, palestras e espetáculos em constante mudança significa que há sempre algo novo para descobrir. Os próximos eventos incluem uma performance de Alexander Zelden amar Através do Teatro Nacional do Reino Unido, uma exposição de obras do artista malawiano Samson Kambalu e o 14º Festival de Cinema Italiano.

visitar culturgest.pt

Arte: Museu Calouste Gulbenkian

O Museu Calouste Gulbenkian foi construído em 1969 para dar acesso público à colecção de Calouste Sarkis Gulbenkian, empresário arménio, coleccionador de arte e filantropo que viveu em Lisboa de 1942 até à sua morte em 1955. O Museu Calouste Gulbenkian foi inaugurado em 1969 e apresentado como um dos museus mais importantes do cientista. Desde então, coleções particulares de arte. As galerias permanentes abrangem 5.000 anos de belas-artes, com peças dos períodos egípcio e greco-romano ao lado de obras de Rubens, Rembrandt, Rodin e Lalique. Noutro local, o Museu Calouste Gulbenkian acolhe também exposições especiais que mudam regularmente, com enfoque atual e passado, incluindo as interpretações de Boticelli da obra de Dante. grande incêndio NS Divina Comédia (adaptado da Biblioteca do Vaticano), The Golden Age of French Furniture e How Modern Casting Techniques Change the Work of Sculptors.

visitar gulbenkian.pt

Restaurante: Nomada Avenidas Novas

O Campo Pequeno é tão cheio de restaurantes divertidos e excepcionais que é difícil destacar apenas um, mas se só tiver tempo para visitar um, escolha Nómada Avenidas Novas. Sob a orientação do Chef Francisco Bisoni, este moderno restaurante combina sabores asiáticos, técnicas tradicionais da cozinha europeia e requintados ingredientes portugueses para criar pratos verdadeiramente requintados. Sushi, ceviche e sashimi dominam o cardápio, com destaque para atum, salmão, rolinho de camarão, tempura de siri, chocolate e pudim de wasabi da Nómada.

visitar nomadalisboa.com