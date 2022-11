“Então e o que foi mostrado” último episódio: Antonino deve defender o primeiro lugar

O último episódio de sic e que aparecem. Entre maquiagens, perucas, penas e paetês, finalmente saberemos o nome do vencedor da décima segunda edição do Variedade de leds Carlos Conti. Tudo está pronto nos estúdios de TV Fabrizio Frizzi em Roma com a sétima transmissão programada do grupo principal da Rai1 hoje à noite, sexta-feira, 11 de novembro, às 21h25.





Episódio principal, que será anunciado O herói do conto, que aparece 12. Mas também será uma noite importante para o resto do arranjo. Sim, porque os melhores campeões desta décima segunda edição terão que lidar com os melhores da décima primeira, no Torneio dos Campeões a ser transmitido na sexta-feira, 18 de novembro: neste caso haverá um título O herói da história que aparece 2022. terá sucesso Antonino Para manter o primeiro lugar e assim a vitória? Nada foi decidido ainda: os pontos de distância entre os candidatos ao ranking são mínimos e tudo ainda está em execução.





Para os heróis, será necessário fornecer evidências de uma grande transformação mais uma vez com o objetivo de convencer Um júri formado por Loretta GojiE a Giorgio PanarielloE a Christian Malgoglio A quarta é a surpresa do juiz. Mas você também terá que impressionar os companheiros aventureiros, pois cada artista terá a oportunidade de enriquecer o ranking dando sua preferência ao companheiro que deseja ser recompensado (sem esquecer a possibilidade de auto-votação). Uma semana atrás era um episódio de amostra Andreia Dianetti.





Neste episódio final, os competidores se apresentarão em outras transferências inesperadas: Elena Ballerini Sara Cristina AguileraE a Rosalinda Canavu Ele vai se colocar no lugar Katy PerryE a Samira Lowe Você vai reviver a lenda da música disco Donna SummerE a Valéria Marini Tentando conhecer a atriz Nicole KidmanE a Alessandra Mussolini será testado com Fiorella ManuiaE a Valentina Faris A sombria cantora inglesa vai se lembrar Barra de AmyE a Andrea Dianetti Vai tentar aparecer com Gianna NanniniE a Cláudio Loretta vai saudar a Cláudio VilaE a Jill Roca Ele terá uma aparência Fabrizio MoroE a Antonino defenderá a primazia com Ricardo CociantiEnquanto Francesco Paolantoni E a Gabriel Cirelli Eles serão Loretta E a Daniela Jogi.

Até o público em casa, o líder do horário nobre de sexta à noite com audiência muito alta, terá uma palavra a dizer, porque os espectadores podem expressar suas preferências via Facebook e Twitter: os três shows mais votados da casa vão trazer para os três artistas respectivamente 5, 3 e 1 ponto. No final de cada aposta, a pontuação total mais alta determina o vencedor da aposta; A classificação geral, dada pelo total de votos para cada episódio, resultará na eleição do vencedor final, que será anunciado O herói do conto, que aparece 12.

Todas as onze interpretações serão acompanhadas por uma orquestra dirigida pelo maestro Pinócio Pirazoli. Os bastidores têm um papel essencial na diversidade: uma equipe de profissionais, formada por figurinistas, maquiadores, cabeleireiros e coreógrafos, acompanha a evolução do artista ao longo da semana, junto com os treinadores vocais. Maria Grazia Fontana, dada loy, Matthew PicucciE a Antonio Mezansella E para treinar o ator Emanuela O’Reilly. Também fixou a data com os “representantes da web”, que também estão neste episódio graças aos vídeos amadores. Em breve serão heróis de carne e osso. então e o que.