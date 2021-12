“Eu te amo”, a história de amor nasce oficialmente na casa de Gf Vip 6: amantes em delírio

A história de amor doméstica de Gf Vip 6 nasceu oficialmente, os fãs literalmente deliram: o que aconteceu nas últimas horas

o amor está no ar Na casa mais espiã da Itália. os dois pássaros do amor Eles estão oficialmente apaixonados. Afirmações importantes sob o olhar atento das câmeras. Agora eles não podem mais escapar: eles estão noivos!

Gf Vip 6, a história de amor nasce em casa

Dias passam em casa irmão mais velho vip. Já se passaram mais de dois meses desde o início do show de talentos e muitos outros shows passarão. Na verdade, os líderes da Mediaset decidiram estender a duração do reality show. lá Conclusão Não irá ao ar em dezembro de 2021, conforme planejado originalmente, mas em março de 2022.

A decisão foi comunicada a Jiveni No último episódio do reality show. A reação foi claramente preocupante. Muitos estão se perguntando que decisão tomar: eles continuarão no jogo ou sairão de casa para sempre. Muitos deles estão na corda bamba, enquanto outros parecem já ter se decidido.

A tensão está claramente alta no céu. Na verdade, a coexistência se torna cada vez mais forçada. A paciência está no seu limite e as discussões estão na ordem do dia. Mas nas casas mais espionadas da Itália, também há espaço para a paixão. A história de amor entre os dois Jiveni Agora parece oficial. Houve anúncios importantes na casa. Quer saber de quem estamos falando? Em caso afirmativo, continue lendo o artigo e você descobrirá.

Agora podemos torná-lo oficial: Lulu Selassie e Manuel Portozzo Eles estavam oficialmente noivos. Os dois estão próximos desde os primeiros dias em casa GF VIP 6Então houve uma partida, mas agora eles parecem próximos novamente. Até Manuel, que inicialmente rejeitou Lulu, agora declara: “Quando você sai, eu te sequestre. você é meuE entre os dois havia também “eu te amo”.

Os fãs estão claramente delirando. Manuel e Lulu são um casal muito adorável, embora tenham sido criticados recentemente. Agora, porém, a proximidade pode fazer os fãs sonharem novamente.