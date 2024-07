Tradição e diversão em Lisboa

Cascais

Na costa atlântica, a apenas 30 minutos de Lisboa, fica a Baía de Cascais, um anfiteatro natural que acolhe todos os anos um dos maiores concertos: 35 prestigiados artistas nacionais subirão ao palco para fazer dançar dezenas de milhares de espectadores e usufruir do acesso ao baía. Um grande evento para as tradições portuguesas. Para chegar a Cascais o ideal é ficar alojado num dos cinco Heritage Hotels, hotéis de charme localizados no coração de Lisboa.

Lisboa Lúdica, alegre, colorida e cheia de vida, no verão ganha vida com festas, eventos, festivais e mercados para todos os gostos: em particular, todos os anos Agosto Eles sobem ao palco “Fistas do Mar”que é um festival muito importante para Portugal O que reúne muitos moradores e turistas. Estas festas têm origem numa tradição folclórica de uma pequena vila piscatória, e remontam à década de 1940, altura em que eram largamente associadas à procissão que celebrava o feriado nacional. madonna Os Navegadores, Mas eles não eram tão populares. Em 1992, graças às associações de pescadores locais, esta festa tornou-se mais famosa e atraiu a atenção de muitas pessoas.

o Portugal Tem uma forte ligação com a música, sendo o gênero nacional mais famoso “Fado”reconhecido porUNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade. No entanto, este país não vive apenas deste tipo de música: desde os anos 2000, graças à Internet, aos ficheiros mp3 e depois ao streaming, dominaram diferentes géneros musicais, do pop ao rock e ao soul. A fase natural deste ano Cascais, Acariciado pela pura brisa do mar, iluminará De 24 a 27 de agosto de 2023 então quem De 31 de agosto a 3 de setembro, Durante estas noites, 35 artistas irão desfrutar das noites quentes de verão à beira-mar. A noite de abertura será realizada na quinta-feira, 24 de agosto, com cantores de primeira linha Bárbara Tinkoum dos mais jovens cantores e compositores de Portugal, Miguel Araújoum dos melhores compositores e intérpretes, criador e compositor de algumas das maiores canções portuguesas Registro ComercialouNikasDa Cidade Grande, A música liderou as paradas em sua primeira semana de lançamento iTunes.

Ele também estará lá para animar e entreter o público José Sid, Cantor, compositor, músico, autor de muitas canções patrióticas e ator Portugal paraFestival Eurovisão da Canção 1980. Com uma carreira de mais de 60 anos, CID Ele teve 25 álbuns de prata, oito de ouro e três de platina. Portugal. Então as noites de festa continuam Fernando Daniel, Ele ficou famoso graças à sua participação em Fator X Ele sentou Voz de Portugal Onde ganhou a quarta edição. Não apenas solistas, no palco Praia da Ribeira Bandas famosas assim Mamba negra, O nome deste grupo é inspirado no seu estilo musical, que é conhecido por ser tão cativante e hipnótico quanto o Black Mamba.. Em 2021, esta banda tornou-se ainda mais popular graças ao Intisar Festival Cancão. Eles se encarregarão de fazer todo o público dançar Exotos e Pontapéso quarteto que ficou famoso por trazer a música Pedra em Portugal.

O gênero pop será trazido ao palco pela banda Os Quattro e Mia, Ela ganhou destaque em 2013 após sua performance viral em um concerto universitário organizado para arrecadar dinheiro para uma escola de dança. Se você prefere pop, soul ou rock Festivais em Cascais Eles atendem a todos os gostos. A apenas 30 minutos de distância Lisboa, Cascais É lindo, requintado e tem muito a oferecer: cultura, natureza e gastronomia para marcar a ocasião festivais do mar, Além dos inúmeros concertos, todos gratuitos, será realizado um emocionante desfile em homenagem Madonna dos Navegadores Entre as ruelas da aldeia. A última noite do festival está marcada para acontecer Domingo, 3 de setembro Com uma impressionante queima de fogos de artifício. o Festivais de março É a oportunidade certa para se conhecer, descobrir e mergulhar na sua atmosfera maravilhosa. PortugalA pátria que enche o coração e os olhos de sentimentos e sentimentos sublimes. Para chegar à baía Cascais É perfeito para ficar em Lisboa, Na verdade, trens e ônibus regionais saem da cidade aproximadamente a cada 20 minutos e em 30 minutos você pode chegar à pequena cidade.: No coração da capital portuguesa está Hotéis históricosHotéis encantadores e encantadores localizados em pequenos edifícios ou casas históricas são capazes de proporcionar um ambiente especial e familiar, mas ao mesmo tempo luxuoso e elegante.

Hotéis históricos

Janelas Verdes – Hotel As Janelas Verdes (ou seja, “Janelas verdes“) E Está localizado ao lado do Museu Nacional de Artes Antigas Num pequeno edifício do final do século XIX, mostra Ambiente romântico e acolhedor. Eça de Queirós, um dos mais famosos romancistas portugueses, também encontrou aqui inspiração; A memória da sua presença está viva nas muitas peças de arte espalhadas pelas salas, nos livros, nas pinturas e nos objetos que nos transportam para outras épocas com a nossa imaginação. Todos os quartos são soalheiros e animados, o Tejo está a um passo e na primavera o dia começa com um maravilhoso pequeno-almoço servido no jardim, enquanto desfruta da tranquilidade do passado lisboeta.

As tarifas dos quartos duplos começam nos 155,00 euros incluindo pequeno-almoço.

Britânia Hotel art Deco – Localizado Num edifício projectado pelo famoso arquitecto português Cassiano Branco na década de 1940, é um hotel único que mais parece um clube exclusivo. Ele era Foi restaurado para realçar o estilo Art Déco originalIsto é para combinar um ambiente que lembra a maravilhosa atmosfera original da época com o conforto exigido hoje em um hotel de alta classe. Os quartos são espaçosos, com cores quentes e decorados com mobiliário clássico requintado. As casas de banho originais são feitas de mármore e foram restauradas ao mais ínfimo pormenor.

As tarifas dos quartos duplos começam nos 145,00 euros incluindo pequeno-almoço.

Lisboa Plaza Hotel – A dois passos da Avenida da LiberdadeO “Classic” é considerado um dos melhores hotéis da capital portuguesa. O interior foi recentemente renovado pela arquiteta Sofía Duarte Fernández em um Estilo português muito levePreservando a marca clássica e o espírito familiar. Alguns detalhes remetem à moda da época em que o hotel foi inaugurado, na década de 1950, e motivos étnicos animam as novas cortinas. Os pisos originais de madeira foram restaurados em metade dos quartos, enquanto na outra metade foram colocados novos tapetes para atender às diferentes necessidades dos hóspedes.

As tarifas dos quartos duplos começam nos 135,00 euros incluindo pequeno-almoço.

Solar do Castelo – Durante a segunda metade do século XVIII, foi construída uma bela casa senhorial Dentro das muralhas do Castelo de San GiorgioNo terreno onde se situavam as antigas cozinhas do Palácio Alcakova. Por esta razão ainda é conhecido como Palacete das Cozinhas (“Palácio da Cozinha”). A estrutura combina elementos do estilo racional pombalino (caixilharias sóbrias e entrada principal) com outros elementos que expressam maior liberdade. O edifício, classificado como edifício histórico, foi convertido em hotel Foi restaurado ao seu antigo esplendor graças ao design contemporâneo e de alta qualidade.

Os preços dos quartos duplos começam nos 240,00 euros incluindo pequeno almoço.

Património Avenida Liberdade – A última adição à série Hoties Património Lisboa Situa-se na rua principal, Avenida da Liberdade. O seu design é assinado por Miguel Cancio Martins, um arquitecto português famoso pelas suas obras em locais lendários como Buddha Bar ou Theo em Paris, Strictly Hash em Londres, e Man Ray em Nova Iorque. O exterior do edifício manteve-se inalterado, enquanto os interiores foram inspirados nas residências urbanas da burguesia portuguesa. Os quartos apresentam um equilíbrio perfeito entre tradição e modernidade e oferecem um estilo pessoal. No lobby Cancio Martins criou um ambiente que lembra o “estilo de vida” português.Mais uma vez, entre passado e futuro. O objectivo: criar um estilo que tenha as suas raízes na identidade portuguesa e lisboeta.

Os preços dos quartos duplos começam nos 169,00 euros, incluindo pequeno almoço.

Hotel As Janelas Verdes – Rua Janelas Verdes 27, Lisboa, tel. +351/21/3968143

Heritage Street Liberdade – Avenida da Liberdade 28, Lisboa, tel. +351/21/3404040

Britannia Hotel – Rua Rodríguez Sampaio 17, Lisboa, tel. +351/21/3155016

Lisboa Plaza Hotel – Tv. Liberdade, Lisboa, tel. +351/21/3218218

Hotel Solar do Castelo – Rua das Cosinhas 2 (Ao Castelo), Lisboa, tel. +351/21/8806050

