Raffaella Fico, após a desastrosa separação de Balotelli, admite: “Tentamos de novo, mas…” | Vômito de palavras

Após anos de silêncio, a verdade sobre a relação entre Raffaella Fico e seu ex-companheiro Mario Balotelli finalmente veio à tona. Vamos descobrir o que ele disse

Raffaella Fico é uma das mulheres mais famosas O mundo do entretenimento italiano é, sem dúvida, graças à sua beleza indiscutível que não passou despercebida em Pitt Grande irmão. Ele vem surfando na onda do sucesso desde então Participação em vários programas de televisão.

Afonso Signorini Isso lhe deu a oportunidade de retornar ao reality show que a tornou tão popular. Ele teve alguns desentendimentos com Sully sobe A ponto de mencionar advogados. Até hoje não sabemos como as coisas terminaram. em contraste Ele sempre falou abertamente sobre sua vida privada.

“Você se sente bem sozinho. Encontrei paz comigo mesmo novamente.”, uma declaração que indica claramente seu status de relacionamento atual. Mas todo mundo sabe que ele sofreu Pela intensa história de amor com Mario Balotelli.

Os dois seguiram caminhos diferentes quando ela anunciou que estava grávida. Somente no décimo quarto mês após o nascimento de Pia o jogador de futebol quis conhecê-la. Para o bem da filha, eles levaram em consideração A ideia de tentar novamente aumenta as esperanças dos fãs.

Curioso sobre a vida amorosa de Rafaella Vico

Raffaella Vico teve um namoro curto Cristiano Ronaldo Em 2011. Então ela ficou noiva Gianluca Tozzi E acompanhe Alessandro MoggiCom quem ela terminou alguns meses depois. Então ela acabou no meio de uma fofoca com Giulio Fratini Finalmente ela estava ao lado Pietro Neri.

Ele é um empresário que saiu alegando que tinha necessidades diferentes e que deveria ter pensado primeiro no menino. Sobre isso recentemente Ela se expressou sobre a ligação com Mario Balotelli. Suas palavras não passaram despercebidas.

“O maior amor da minha vida”

“Com Mario Balotelli tentamos várias vezes reatar, depois percebemos que o melhor era sermos pais da Pia… Mario foi o maior amor da minha vida, mas não o vejo como meu companheiro de vida.” …Existem muitas diferenças entre nós“Foi assim que Raffaella Fico começou durante uma de suas inúmeras entrevistas.

Ele acrescentou durante a conversa que inicialmente o relacionamento deles não era bom, mas pelo bem da filha decidiram deixar qualquer tipo de animosidade de lado. “Hoje somos verdadeiramente como irmãos. Se ele briga com a namorada, ele me liga e desabafa.”. Chiara confirma o que ela mesma disse.